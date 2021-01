Eichwäldli Luzerner Stadtrat verlängert Frist für Auszug aus der Soldatenstube Die «Familie Eichwäldli» darf nun länger in der alten Soldatenstube bei der Allmend bleiben – bis am 15. Februar. Am Donnerstag wird sich das Stadtluzerner Parlament mit dem Fall Eichwäldli befassen.

Aussenansicht der alten Soldatenstube am Murmattweg 2 nahe der Allmend. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November)

Eigentlich hätten die Bewohner der alten Soldatenstube das Gebäude am Murmattweg 2 per 31. Januar verlassen sollen. Dies war die Vorgabe der Besitzerin, der Stadt Luzern. Nun hat der Luzerner Stadtrat jedoch die Frist für die Räumung erneut verlängert: Die Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, müssen das Gebäude erst am 15. Februar verlassen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Dies deshalb, weil sich der Grosse Stadtrat am 4. Februar mit dem Fall Eichwäldli befassen wird. Mit der Fristerstreckung will der Stadtrat «eine offene Debatte ermöglichen». Behandelt wird ein dringliches Postulat der SP und Grünen. Sie fordern, vorerst auf einen Abriss zu verzichten.

Die «Familie Eichwäldli» hat bereits im November betont, dass sie trotz Räumungsaufforderung im Gebäude bleiben werde. Die Bewohner wehren sich gegen den Abbruch der Soldatenstube. Die Stadt ihrerseits betont, das Gebäude sei baufällig und könne nicht erhalten werden. Der Stadtrat hat die Frist für den Auszug schon einmal erstreckt; der befristete Gebrauchsleihvertrag war offiziell bereits im September ausgelaufen.

Bewilligte Kundgebung am Samstag

Die Eichwäldli-Bewohner haben derweil zu einer Kundgebung aufgerufen. Stattfinden soll diese am Samstag um 14 Uhr bei der Soldatenstube. «Wir kämpfen weiter, damit der in den letzten zweieinhalb Jahren entstandene Ort des Austauschens, der Utopie und der Unkonvention bestehen bleibt», heisst es auf dem Blog der Bewohner. Man werde nicht hinnehmen, dass «Lebensraum ausserhalb des 3.5-Zimmer-Normkonzepts» aus der Stadt verdrängt werde.

Die Familie Eichwäldli wolle trotz Pandemie «nicht auf diese Form des Protests verzichten». Sie bittet die Teilnehmer darum, Masken zu tragen und genügend Abstand zu halten. Die Stadt Luzern bestätigt auf Anfrage, dass die Kundgebung bewilligt wurde. Die Bewohner nennen die Veranstaltung eine «entschlossene, fröhliche Demo mit Musik und lauten Worten».

Erste Hausbesetzung vor gut zwei Jahren

Der Widerstand der «Familie Eichwäldli» gegen den Abriss der Soldatenstube hat in den vergangenen Monaten nicht nur von der Politik, sondern auch aus dem Obergrundquartier Rückhalt bekommen. So hat sich der Quartierverein Obergrund klar gegen einen Abbruch ausgesprochen.

Bei der Soldatenstube kam es bereits Anfang 2019 zu einer Hausbesetzung; die jetzigen Bewohner blieben im Gebäude, nachdem ihr Mietvertrag ausgelaufen war. Im Nachgang rauften sich Mieter und Vermieter zusammen und schlossen einen Gebrauchsleihevertrag ab, der nun definitiv ausläuft.