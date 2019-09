Eichwald Luzern: Stadtrat entscheidet sich für ein anderes Konzept

Der Luzerner Stadtrat will der Wohngenossenschaft Geissenstein EBG das Areal an der Eichwaldstrasse im Baurecht abgeben. Dort sollen nun 56 gemeinnützige Wohnungen entstehen. Interessant: Ursprünglich wäre eine andere Genossenschaft in die Kränze gekommen.