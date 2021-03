Luzern Trotz Corona: Eidgenössisches Schützenfest findet diesen Sommer statt – in dezentraler Form Letztes Jahr musste der nationale Anlass pandemiebedingt verschoben werden. Nun wird er diesen Sommer in dezentraler Form nachgeholt. Das Eröffnungsschiessen und die Krönung finden jedoch trotzdem vor Ort in Emmen statt und werden online übertragen.

(jus) Das Eidgenössische Schützenfest (ESF) in Luzern findet vom 11. Juni bis 11. Juli dieses Jahres statt. Dies gab das Organisationskomitee am Samstagvormittag an einer Medienkonferenz bekannt. Der Entscheid fiel gemeinsam mit dem Schweizer Schiesssportverband (SSV) und nach einer landesweiten Konsultation aller kantonalen Schützenorganisationen.

Wegen der unsicheren Lage und der Coronapandemie wird der nationale Grossanlass aber nicht wie gewohnt, sondern in angepasster Form über die Bühne gehen. Gemäss Mitteilung wird das eidgenössische Schützenfest erstmals in seiner Geschichte dezentral durchgeführt. Konkret bedeutet dies, dass die rund 40'000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz das Pflichtprogramm in ihren heimischen lokalen Schiessständen absolvieren können. Gemäss den Bestimmungen des Bundesrates sind sportliche Aktivitäten in den halboffenen Schiessständen unten Einhaltung von Schutzmassnahmen möglich.

Eröffnungsschiessen soll mit wenig Publikum durchgeführt werden

Das traditionelle Eröffnungsschiessen findet am Samstag, 5. Juni 2021 mit beschränkter Teilnehmerzahl auf dem Schiessplatz Hüslenmoos bei Emmen statt und wird live im Internet übertragen. Auch der traditionelle Ständematch und der Akademikerwettkampf werden in Emmen durchgeführt. Verzichtet wird indessen auf Festbetrieb mit Musik, Theater und Ausstellungen auf dem Gelände.

Die Krönung der neuen Schützenkönigin oder des neuen Schützenkönigs findet am 11. Juli auf den Schiessständen Emmen und Kriens statt und wird wiederum live übertragen. Seinen Abschluss findet das Eidgenössische Schützenfest Luzern 2020 im Rahmen der ESF-Festwoche im Herbst in Luzern. Während dieser Woche soll auch der offizielle Festakt nachgeholt werden.

Ursprünglich sollte das eidgenössische Schützenfest bereits im letzten Jahr stattfinden. Wegen der Coronapandemie wurde der Anlass aber auf Sommer 2021 verschoben. Er findet nur alle fünf Jahre statt.