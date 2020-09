Bildstrecke Ein Blick zurück: Vom Hertensteinhaus zum jüngsten Gebäude am Kapellplatz Der Kapellplatz hat in seiner Geschichte schon viele Häuser kommen und gehen gesehen. Besonders das Grundstück des vor kurzem abgerissenen C&A-Hauses hatte schon viele Gesichter.

(pjm) Alle zwei Monate öffnet die Stadt Luzern ihr Archiv und veröffentlicht auf ihrer Website historische Bilder. In den neusten Veröffentlichungen geht es um die verschiedenen Häuser, welche auf dem Grundstück des ehemaligen Hertensteinhauses und späteren C&A-Hauses standen.

Der Neubau am Kapellplatz. Bild: hor

1510 liess sich Jakob von Hertenstein auf dem Kapellplatz ein repräsentatives Haus erbauen. Sieben Jahre nach Fertigstellung des «Hertensteinhauses» wurde es durch Vater und Sohn Holbein sowohl innen als auch aussen mit Fresken geschmückt.

Die Zeiten ändern sich

Im gotikbegeisterten 19. Jahrhundert fanden die Renaissance-Fresken kaum mehr Beachtung und so wurde das Hertensteinhaus 1825 abgerissen. Lediglich in Fachkreisen äusserte sich damals Kritik. An der Stelle des Hertensteinhauses wurde das Knörr-Haus errichtet, welches in seinem gut 130-jährigen Bestehen als Gewerbe-, Wohn- und Bankhaus genutzt wurde. Im Gegensatz zum Abriss seines Vorgängers war der Aufschrei unterdessen weit grösser, als das Knörr-Haus zusammen mit zwei weiteren Gebäuden 1959 abgerissen und 1961/62 durch ein in der Politik als «brutalen Zweckbau» bezeichnetes Gebäude ersetzt wurde.

Das Hertensteinhaus wurde durch Vater und Sohn Holbein verziert. Hier ein Entwurf von Hans Holbein (Sohn). Bild: Martin P. Bühler (Kunstmuseum Basel)

Beim «Zwecksbau» ist die Rede vom ABM-Gebäude und späteren C&A-Haus. In seinem knapp sechzigjährigen Bestehen konnte es die Herzen der Luzerner Bevölkerung nie erwärmen. So war wohl auch eher Erleichterung als Wehmut zu spüren, als das als «Schandfleck von Luzern» verschriene Gebäude 2018 abgerissen wurde. Bleibt nur zu hoffen, dass der Neubau, der diese Tage bezogen wird, in eine frohere Zukunft blickt.