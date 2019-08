Ein Daheim mit Top-Aussicht: Heute zeigt die Wikoner Familie Noser ihre Silo-Wohnung auf 28 Metern Höhe

Bald ein Jahr ist es her, seit Clemens und Sandra Noser in Wikon ihr vorfabriziertes Haus per Spezialkran auf ein ausgemustertes Getreidesilo hieven liess. Heute zeigt die Familie ihre Traumwohnung erstmals der Öffentlichkeit.