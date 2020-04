Video Ein Gebäude im Städtli Willisau steht in Vollbrand Mitten in Willisau brennt das Gebäude der Bäckerei Schwegler. Die Feuerwehr ist im Einsatz und hat den Brand inzwischen unter Kontrolle.

Riesige Rauchwolken über dem Städtli Willisau. Am Abend ist dort in einem Gebäude an der Spittelgass ein Brand ausgebrochen, wie auch die Luzerner Polizei bestätigte.

Die Feuerwehr ist vor Ort, wie auf diesem Video zu sehen ist:

Eine Augenzeugin berichtet, dass die Balkone und Fassade verkohlt seien. Zurzeit lösche die Feuerwehr vor allem den Dachstock.

folgt mehr.