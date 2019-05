Ein Horwer Gärtner lädt zum Übernachten ins Gewächshaus Emanuel Zimmermann hat einen Traum: Auf seinem Landwirtschafts- und Gärtnereibetrieb in Oberwil soll ein Ferienparadies entstehen. Im Zentrum steht eine unkonventionelle Idee. Christian Tschümperlin

Emanuel Zimmermann (53) will im Gewächshaus seiner Gärtnerei Schlafmöglichkeiten anbieten. (Bild: Roger Grütter, Horw, 30. April 2019)

Schlafen im Stroh kennt jeder. Ein findiger Unternehmer aus Horw will nun eine neue Nische besetzen: Er nennt es «Schlafen im Gewächshaus». Was im ersten Moment Erstaunen auslöst, soll sich laut Emanuel Zimmermann als das grosse Erlebnis entpuppen. Zwischen Obstbäumen und Gemüsefeldern, Schafen, Enten und Pferden wird nach seiner Vorstellung auf der Horwer Halbinsel – inmitten seines Landwirtschafts- und Gärtnereibetriebes – eine Ferienoase entstehen. Das Herzstück bilden beheizbare, gläserne Gewächshäuser, in denen die Gäste ein Bett beziehen können. Zimmermann ist Feuer und Flamme:

«Mit dem Projekt erfülle ich mir den Traum, das eigens geschaffene Paradies am Standort Oberwil der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.»

Das Ferienparadies soll bis zu zwölf Gäste pro Nacht beherbergen, wobei jeweils vier Gäste sich ein Gewächshaus teilen. Zum Schutz der Privatsphäre sind Vorhänge entlang der Glasfronten vorgesehen. Mit Bambuszweigen sollen die Flachdächer bedeckt werden, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden. «Die Bambuszweige wachsen ebenfalls auf dem Betrieb, sind also zu 100 Prozent Eigenproduktion», so Zimmermann.

Wichtig ist, dass die Gäste ihr Gewächshaus selbst beheizen, indem sie einen Schwedenofen anfeuern. «Im Winter müssen die Gäste unter Schafwollfellen schlafen oder in der Nacht aufstehen um Holz nachzulegen», erklärt Zimmermann. Die Isolation sei zwar hervorragend, weil die Wände aber wenig Speichermasse haben, könne es im Winter schnell kalt werden. Und warum ausgerechnet ein Gewächshaus? «Im Gewächshaus kann man die ganze Pflanzenfülle kennenlernen. Man kann das Fenster auftun und Tomaten essen.» Die Kosten pro Nacht sollen sich in der «mittleren Preisregion» bewegen.

Gäste dürfen sich an den Obstbäumen bedienen

Zimmermann weiss, wie man Ideen vermarktet: Das Gelände soll für die Gäste frei begehbar sein. Während der Erkundung dürfen diese, fast wie im Garten Eden, Blumensträusse als Deko für das Gästegewächshaus pflücken, Obst, Gemüse und Beeren direkt ab Baum oder Feld geniessen oder die Schafe, Enten und Pferde in ihren Stallungen besuchen. Eine Führung durch Gewächshaus und Landwirtschaftsbetrieb zu Beginn des Aufenthaltes ist im Angebot inbegriffen. «Auf dem Rundgang gibt es vieles über die angebauten Pflanzen zu erfahren», sagt der Horwer.

Wer länger als eine Nacht bleibt, darf auf dem Betrieb mithelfen, etwa beim Entenfüttern, Hühnereier holen, Heuen oder Äpfel auslesen. Zum Frühstück werden betriebseigene Beeren und Früchte, selbst gemachter Brotaufstrich und Wurst von den eigenen Schafen angeboten. Der gelernte Gartenbauingenieur will bei den Konsumenten das Bewusstsein für natürliche Vorgänge wie den Wechsel zwischen Tag und Nacht oder das Heranwachsen der Lebensmittel fördern.

Das perfekte Erlebnis für die ganze Familie also? «Ich war schon oft mit meinen Kindern beim Schlafen im Stroh auf andern Bauernhöfen. Ihnen hat das Erlebnis immer gefallen», sagt der 53-Jährige. Ein solches Erlebnis möchte der Betriebsleiter auch Kindern aus dem städtischen Umfeld auf seinem gut 13 Hektaren grossen Hof ermöglichen. «Es sind aber alle herzlich willkommen», so Zimmermann.

Baugesuch noch nicht bewilligt

Das Baugesuch hat Zimmermann bereits eingereicht, die Einsprachefrist ist am Samstag abgelaufen. «Ob das Bauvorhaben im geplanten Rahmen in der bestehenden Zone bewilligt werden kann, ist Gegenstand des Baubewilligungsverfahrens», heisst es beim Baudepartement Horw. Zimmermann ist zuversichtlich: «Auf landwirtschaftlichen Betrieben ist Agrotourismus möglich, der Agrotourismus ist in der Wegleitung für landwirtschaftliches Bauen sogar extra aufgeführt.» Wenn alles gut geht, soll ab Dezember mit dem Bau begonnen werden. Drei Monate bis ein Jahr später könnten dann die ersten Gäste einziehen.

Emanuel Zimmermann erhofft sich im ersten Jahr bis zu 200 Übernachtungen, in den darauffolgenden Jahren sollen diese auf bis zu 400 Übernachtungen pro Jahr steigen. «Den Landwirtschaftsbetrieb will ich bis zu meiner Pensionierung weiterführen», sagt er.