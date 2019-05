Video

Ein Jahr nach dem Brand: So sieht es heute im Luzerner «Schlüssel» aus

Am 2. Mai 2018 hat ein Brand das historische Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz stark beschädigt und unbewohnbar gemacht. Während im Haus aus dem Jahr 1545 fleissig gearbeitet wird, tüftelt Geschäftsführerin Marija Bucher an einem neuen Konzept.