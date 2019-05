Ein Mann greift in der S-Bahn mehrere Personen an – Zeugen gesucht Die Luzerner Polizei hat am Dienstagnachmittag beim Bahnhof Luzern einen Mann festgenommen. Dieser soll im Zug von Baar nach Luzern mehrere Fahrgäste angegangen haben.

(pd/jwe) Am Dienstagnachmittag kurz vor 14:00 Uhr wurde der Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei gemeldet, dass ein Mann im Zug der Bahnlinie S1 mehrere Fahrgäste angepöbelt und teilweise gar tätlich angegangen habe.

Im Bahnhof Luzern konnte die Polizei den Mann anhalten und festnehmen. Erste Abklärungen ergaben, dass der 45-jährige Schweizer im Zug von Baar nach Luzern Fahrgäste nach Geld fragte. Als er nichts bekam, wurde der Mann offenbar aggressiv, schrie herum und ging zwei Frauen tätlich an. Einer der zwei Frauen versuchte er die Handtasche zu entreissen. Er soll zudem auch die Zugbegleiterin tätlich angegangen haben.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche die Vorfälle in der S1 beobachtet haben oder selber von dem Mann angegangen wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. Der Mann wurde in der Zwischenzeit in eine Klinik eingewiesen.