Ein Mann wurde in der Stadt Luzern überfallen und zusammengeschlagen – die Polizei sucht Zeugen Am Mittwochabend wurde ein 35-Jähriger in der Nähe des Vögeligärtlis von zwei Männern überfallen und zusammengeschlagen. Er erlitt unter anderem einen Augenbogenbruch. Die Polizei sucht Zeugen.

(lil) Am Mittwoch in der Nacht um kurz vor 23 Uhr haben zwei Männer beim Vögeligärtli bei den Veloparkplätzen gegenüber der Murbacherstrasse 14 einen 35-jährigen Schweizer angesprochen. Die Männer haben von ihm verlangt, dass er sein Handy herausgibt, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Der Mann weigerte sich, dies zu tun und wollte mit dem Fahrrad wegfahren. Er wurde daraufhin von den beiden Männern mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und verletzt: Gemäss Polizei erlitt er eine Gehirnerschütterung und einen Augenbogenbruch.

In der Folge wurde der verletzte Mann von Passanten betreut. Die beiden Täter sind ohne Beute zu Fuss geflüchtet.

Die Täter sind ...

1,70 bis 1,75 Meter gross,

zwischen 18 und 22 Jahren alt,

sprechen Schweizerdeutsch,

und haben beide dunkle, kurze Haare.

Einer der Täter trug einen Schnauz.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und auch die Passanten, welche den Verletzten vor Ort betreut haben. Hinweise bitte direkt an 041 248 81 17.