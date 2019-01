Ein neuer Präsident für die Dampferfreunde Vierwaldstättersee Nach dem Rücktritt von Ständerat Damian Müller suchten die Dampferfreunde Vierwaldstättersee einen neuen Präsidenten. Nun haben sie einen Urner gefunden, der ein reges Interesse an Transportmitteln aufweist.

Franzsepp Arnold (links) ist der neue Präsident der Dampferfreunde Vierwaldstättersee. (Bild: PD)

Mit dem Rücktritt des Luzerner FDP-Ständerats Damian Müller suchten die Dampferfreunde Vierwaldstättersee einen neuen Präsidenten. Sie waren erfolgreich, wie einer Medienmitteilung von Dienstag zu entnehmen ist.

6 Jahre Gemeindepräsident

Das Präsidium der Dampferfreunde Vierwaldstättersee ist in neuen Händen: Franzsepp Arnold übernimmt das Amt. Der 61-jährige Urner ist CEO und Verwaltungsratspräsident des im Sand- und Kiesabbau tätigen Familienunternehmens Arnold Co. AG in Flüelen. Er präsidiert ausserdem den Schweizerischen Bagger- und Lastschiffverband.

Nebst diverser Verwaltungsratsmandaten engagiert sich der dreifache Familienvater und fünffache Grossvater im Verkehrsverein Flüelen, im Schulrat und in der Baukommission. Zuvor war er 15 Jahre im Gemeinderat tätig, davon sechs Jahre als Präsident. (pd/kuy)