Ein Paradies für Bikes und Boards in Schüpfheim Der Rollsportpark Schüpfheim wurde am Wochenende eröffnet. Die 3000 Quadratmeter grosse Anlage eignet sich nicht nur für Skateboarder und Biker, – sondern auch für Rollstuhlfahrer. Urs-Ueli Schorno

Trotz Schnee und Kälte kamen 300 Besucher zur Eröffnung des Rollsportparks. (Bild: Jakob Ineichen, Schüpfheim, 5. Mai 2019)

Ein Park für fast alles, was Räder hat: Gestern wurde der Rollsportpark beim Schachemättili in Schüpfheim bei etwas garstigen Wetterverhältnissen eröffnet. Der Freude der Sportler tat dies aber keinen Abbruch. Rund 300 Besucher kamen trotz Kälte und Schnee an die Eröffnungsfeier.

Nationale und internationale «Rollsportgrössen» wie Skater Attila Baumann zeigten ihre Künste an steilen Wänden und im grossen Becken. Nicholi Rogatkin und Lukas Weilenmann demonstrierten zudem, wie man geschmeidig sein Velo über Bodenwellen führt.

600'000 Franken für die Anlage

Der Trägerverein Rollsportpark Schüpfheim hat rund 600'000 Franken in das Projekt investiert, das im August 2018 seinen Spatenstich feierte. Auf rund 3000 Quadratmeter bietet der Park neben drei Pumptracks – einer davon speziell für Rollstuhlfahrer – auch ein Becken für Skater. Der Park steht ab sofort für sportliche und gesellige Begegnungen gratis zur Verfügung.