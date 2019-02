Ein Scherz zu viel Eine Frau verfällt nach einer Kündigung in eine Schockstarre. Sie redet kaum noch und ist unfähig, die einfachsten Fragen der Ärzte zu beantworten. Die IV Luzern spricht ihr eine volle Rente zu. Jahre später beobachtet ein Detektiv die Frau – und das Kartenhaus bricht zusammen. Lena Berger

Die Frau war wie erstarrt. Sie antwortete nicht auf Fragen der Ärzte, bewegte sich kaum und blickte stundenlang ins Leere. Auch mit ihm rede sie kaum noch, sagte ihr Ehemann. Auf die Kinder reagiere sie nicht mehr. Und wenn man sie nicht ankleide, verbringe sie den ganzen Tag im Pyjama.

Der Zustand der ehemaligen Fabrikarbeiterin, die 2003 einen Herzinfarkt erlitten hatte, war im August 2008 bedauernswert. Stupor nennt sich diese «Erstarrung» – ein Symptom einer schweren Depression. Die IV sprach ihr 2009 eine volle Rente zu. Ab 2011 erhielt die Familie zusätzlich eine Hilflosenentschädigung für die Pflege der Frau. An deren Zustand änderte sich über Jahre hinweg nichts. Das zeigte sich, als die Behörde 2014 von Amtes wegen den Rentenanspruch überprüfte. Dem Regionalen Ärztlichen Dienst fiel aber auf, dass die Frau trotz ihrer schweren Krankheit nicht in psychiatrischer Behandlung war. Gemäss dem Gutachten war sogar unklar, ob sie die vom Hausarzt verschriebenen Medikamente einnimmt. Das machte die IV misstrauisch – und sie liess die Frau im Jahr 2015 beobachten.

Der Ehemann der Frau hatte angegeben, seine Frau sei vergesslich und unfähig, für sich zu sorgen. Der beauftragte Detektiv jedoch beobachtete ganz anderes. Als das Ehepaar einkaufen ging, war die Frau es, die den Mann zielsicher und energisch durch die Regale dirigierte. Sie wirkte entspannt, redete wie ein Wasserfall und machte sogar Witze, um ihrem Enkelkind ein Lächeln abzugewinnen. Auch die langsamen und trägen Bewegungen waren verschwunden. Es schien unmöglich, dass dies die gleiche Frau sein sollte, die in der Arztpraxis Löcher in die Luft gestarrt hatte.

Völlig atypischer Krankheitsverlauf

Die IV gab daraufhin ein neues Gutachten in Auftrag – wobei die Ärzte die Frau nun erstmals in einer stationären Einrichtung über längere Zeit beobachteten und mehrere Tests durchführten. Nun zeigte sich wieder das bekannte Bild einer schwer gestörten Frau, die kaum in der Lage ist, mit anderen zu kommunizieren. Auf Fragen reagierte sie mit anhaltenden Tränen, lautem Schluchzen sowie zuckendem und verzerrtem Gesicht. In den durchgeführten Standardtests – beispielsweise zur zeitlichen und örtlichen Orientierung – schnitt sie so schlecht ab, dass die Ärzte zur Überzeugung kamen, hier einer schlechten Theatervorstellung beizuwohnen. «Das präsentierte Zustandsbild und Verhaltensmuster entspricht viel eher naiven Vorstellungen, wie schwer depressive Personen sind oder sein könnten», heisst es in dem Gutachten. Völlig atypisch sei, dass die schweren Symptome völlig unvermittelt nach ihrer Kündigung im Jahr 2008 eingesetzt haben und seither unverändert andauern sollen.

Die IV Luzern strich daraufhin ihre Leistungen und forderte die Auszahlungen von über 200 000 Franken zurück. Die Familie wehrte sich dagegen vor dem Kantonsgericht. Dieses entschied, dass der Observationsbericht verwendet werden darf. Dies war umstritten, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2017 festgestellt hatte, dass die gesetzliche Grundlage für Observationen in der Schweiz ungenügend ist. Weil aber konkrete Anhaltspunkte für einen Missbrauch bestanden, entschieden die Richter, dass der Bericht trotzdem als Beweis verwertbar ist.

Wann die Besserung einsetzte, ist unklar

Den Beteuerungen des Ehemannes, dass es seiner Frau hin und wieder für ein paar Stunden besser gehe, schenkte das Gericht keinen Glauben. Es ist überzeugt, dass es sich um eine bewusste Vortäuschung gehandelt hat. Die Frage war nun: War die Frau je krank oder hat sie die Ärzte von Anfang an getäuscht? Gemäss Urteil lässt sich dies nicht mit Sicherheit sagen. Klar sei nur, dass es ihr zum Zeitpunkt der Überwachung, also 2015, wieder gut ging – und sie dies der IV nicht gemeldet hat. Das Gericht entschied daher, dass die Frau zurückzahlen muss, was sie seit 2015 erhalten hat. Wie hoch dieser Betrag ist, wird die IV noch berechnen. Sie muss zudem mit einer Strafanzeige rechnen.