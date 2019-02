Ein verhängnisvoller Balkonbesuch Ein IV-Detektiv beobachtet eine junge Frau, wie sie auf ihrem Balkon sitzt und mehrmals kurze Autofahrten unternimmt. Die IV Luzern schliesst daraus: Die Frau ist nicht depressiv und hat keinen Anspruch auf eine Rente. Es beginnt ein jahrelanges Trauerspiel. Lena Berger

Die Welt der zweifachen Mutter ist im Jahr 2008 aus den Fugen geraten. Ihr erstes Kind war gerade mal drei Jahre alt, als sie 2001 eine Stelle als Verkäuferin im Detailhandel antrat. 2005 folgte das zweite Kind – und drei Jahre später der Zusammenbruch.

Ihr Arbeitgeber merkte als Erstes, dass etwas nicht stimmte. Er meldete die damals 32-Jährige wegen psychischer Probleme zur Früherfassung bei der IV-Stelle an. Diese versuchte, die junge Frau durch unterstützende Massnahmen in der Berufstätigkeit zu halten. Ohne Erfolg.

Was den Verdacht begründete, ist unklar

Im Juni 2009 wurde die Frau wegen mangelnder Arbeitsfähigkeit entlassen. Die IV unterstützte sie bei der Stellensuche und führte Beratungen durch. 2012 wurde jedoch auch dieser Versuch eingestellt, weil sich die Frau nicht in der Lage fühlte, arbeiten zu gehen. Über einen Monat verbrachte sie in einer Klinik und versuchte ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die psychiatrische Behandlung wurde in den Folgejahren ambulant fortgesetzt. Während dieser Zeit holte die IV weitere Arztberichte ein und liess die Frau durch den Regionalen Ärztlichen Dienst untersuchen. Dieser kam zum Schluss, dass die Frau an einer depressiven Störung leidet.

Wie die Frau in den Verdacht geriet, ihre Symptome zu übertreiben und den Ärzten etwas vorzuspielen, ist unklar. In den Akten heisst es nur, «aufgrund nicht benannter Widersprüche im Dossier» habe die Fachgruppe Versicherungsmissbrauch sie observieren lassen.

Sechs Jahre Unsicherheit, sechs Jahre Kampf

Nach dem Bericht des Detektivs entschied die IV, keine Rente auszuzahlen. Dieser hatte beobachtet, dass die Frau dreimal rund sechs Minuten Auto gefahren ist. Zudem sass sie viermal auf dem Balkon, teilweise zusammen mit ihrem Ehemann. Für die IV reichte das, um an der Depressivität der Frau zu zweifeln und ihre Leistungen 2015 einzustellen.

Was folgte, war ein jahrelanger und kräfteraubender Rechtsstreit. Nachdem das Kantonsgericht 2016 den Entscheid der IV zunächst stützte, hob ihn das Bundesgericht noch im gleichen Jahr auf und verknurrte die Vorinstanz dazu, ein gerichtliches Gutachten anzuordnen. Dieses brachte zu Tage, dass die Frau an einer schweren und dauerhaften Depression leidet. Die Frau habe sich im Rahmen der Therapie «optimal engagiert». Aber trotz stationärer und jahrelanger ambulanter Behandlung habe sich keine wesentliche oder anhaltende Besserung eingestellt. Die Krankheit müsse als «nicht mehr angehbar» eingestuft werden.

IV akzeptierte Gerichtsgutachten nicht

Das Lebenskonzept der Frau sei bereits vor den Schwierigkeiten im Beruf sehr labil gewesen. Die wachsenden Anforderungen durch die heranwachsenden Söhne und die Eheprobleme hätten dann zu einem Zusammenbruch geführt. Noch heute sei die Frau in sämtlichen Lebensbereichen eingeschränkt, es seien auch im privaten Umfeld kaum soziale Aktivitäten vorhanden – und damit kaum Ressourcen, einen Weg aus der Depression zu finden. Die Frau sei voll arbeitsunfähig.

Die IV Luzern wollte dies nicht akzeptieren. Sie beantragte vor dem Kantonsgericht, die Beobachtungen des Detektivs zu berücksichtigen, jedoch das gerichtliche Gutachten zu ignorieren – obwohl dieses von mehreren unabhängigen Ärzten erstellt worden ist. Das Problem: 2017 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt, dass die gesetzliche Grundlage für die Durchführung von Observationen unzureichend war. Die Luzerner Richter entschieden dennoch im Sinne der IV, dass der bereits bestehende Bericht verwendet werden darf.

Das änderte aber nichts. Gemäss den gerichtlichen Gutachtern widersprechen die Beobachtungen der Diagnose nicht. Sprich: Auch depressive Menschen sitzen hin und wieder auf dem Balkon oder fahren Auto. Der Anfangsverdacht hatte sich also nicht erhärtet. Das Gericht entschied deshalb, dass der Frau seit Juni 2012 eine ganze Rente zusteht.