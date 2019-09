Eindrücklich! So hat sich das Himmelrich seit 2015 verändert

Am Montag hat der Abbruch der Siedlung Himmelrich 3 in der Neustadt gestartet. Sie wird zurückgebaut – eine Abrissbirne sucht man vergeblich. (Bild: Corinne Glanzmann / Neue LZ)

Ein halbes Jahr dauert der Abriss der Häuserzeilen an der Tödistrasse und am Heimatweg. Insgesamt kostet er rund 4,5 Millionen Franken. (Bild: Corinne Glanzmann / Neue LZ)

Die Siedlung geriet in den 1990er-Jahren durch eine neu erstellte Tiefgarage in leichte Schieflage. Die ABL entschied sich für einen Neubau für 170 Millionen Franken mit Wohnungen, Läden und Dienstleistungsbetrieben. Die erste Bauetappe bis Frühling 2019 umfasst die Häuserzeilen an der Tödistrasse und am Heimatweg, die zweite bis Frühling 2021 jene an der Claridenstrasse. (Bild: Corinne Glanzmann / Neue LZ)