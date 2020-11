Eine Person bei Auseinandersetzung am Schweizerhofquai verletzt – mutmassliche Täter ermittelt Am Samstag kam es am Schweizerhofquai zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein Mann wurde dabei mit einer Flasche am Kopf verletzt. Ein mutmasslicher Täter konnte kurze Zeit später festgenommen, ein Weiterer ermittelt werden.

(pw) Am Samstag, 17. Oktober 2020, kurz nach 20:45 Uhr, kam es am Schweizerhofquai in Luzern zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, sollen sich zwei Jugendliche bei der Bushaltestelle ungebührlich verhalten haben und deshalb durch die anwesenden Personen zurechtgewiesen worden sein. Daraus ergab sich eine tätliche Auseinandersetzung, bei welcher einer der Jugendlichen eine Person mit einer Flasche am Kopf verletzt hat.

Der 45-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren. Er konnte dieses nach erfolgter Behandlung wieder verlassen. Einer der Jugendlichen konnte im Rahmen der Nahfahndung durch die Polizei festgenommen werden. Ein Weiterer konnte ermittelt werden. Die beiden Schweizer sind 15 Jahre alt und wurden nach den erfolgten Einvernahmen wieder entlassen.



Die Untersuchung führt die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern.