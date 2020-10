Einführung von Tempo 30 in Adligenswil verzögert sich wegen Einsprachen Tempo 30 im Dorfkern von Adligenswil kann frühestens im Frühling 2021 eingeführt werden. Ursprünglich war die Einführung per 8.Dezember 2020 vorgesehen gewesen.

Einen zeitlich begrenzten Versuch mit Tempo 30 an der Dorfstrasse hatte es 2014 schon einmal gegeben. Bild: Pius Amrein (Adligenswil, 5. November 2014)

Gegen die Einführung von Tempo 30 im Dorfkern von Adligenswil sind Einsprachen eingegangen – einerseits gegen die Verfügung des Kantons, Tempo 30 anzuordnen, andererseits gegen die baulichen Massnahmen der Gemeinde entlang der Dorfstrasse. Die konkreten Einsprachepunkte werden mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht bekanntgegeben. Das teilte die Gemeinde Kriens am Montag morgen mit.

Sowohl die Prüfung als auch die Bereinigung der Einsprachen werde einige Zeit in Anspruch nehmen. «Deshalb wird es nicht möglich sein, die geplanten Bauarbeiten vor Wintereinbruch fertigzustellen», schreibt der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Dies führt zu einer Verzögerung der Umsetzung von Tempo 30 bis mindestens in den Frühling 2021. Die veranschlagten Kosten werden neu in die Investitionsrechnung des Budgets 2021 aufgenommen. Ursprünglich war vorgesehen, Tempo 30 zum Bus-Fahrplanwechsel am 8. Dezember 2020 vorzunehmen.

Geplant ist die Einführung von Tempo 30 durch die Gemeinde auf der Dorfstrasse zwischen dem Widspüel- und dem «Rössli»-Kreisel und durch den Kanton zwischen dem «Rössli»- und dem Obmatt-Kreisel. Hauptgründe sind die Umsetzung der gesetzlichen Lärmsanierungspflicht sowie die Verbesserung der Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer.