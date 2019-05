«Mussolini» am Fasnachtsumzug: Was Mauensee in 200 Jahren so alles erlebt hat Im Jahr 1819 wurde die Gemeinde Mauensee offiziell gegründet. Das einstige Bauerndorf hat in den zwei Jahrhunderten seines Bestehens auch einiges Amüsantes erlebt, wie ein Blick ins Jubiläumsbuch zeigt. Lucien Rahm

Zwei Jahrhunderte ist es her, als die Luzerner Regierung beschloss, Mauensee, Kaltbach und Bognau zur Steuerbriefgemeinde – und damit faktisch zur politischen Gemeinde – Mauensee zusammenzuführen. Dieses Jubiläum feiert der Ort unter anderem mit einem Fest und Konzerten, einer Wanderung und dem Jubiläumsbuch «200 Jahre Mauensee». Darin sind die nennenswertesten Ereignisse und Entwicklungen festgehalten, die sich dort seit seiner Gründung zugetragen haben.

Zu erfahren ist darin beispielsweise, dass die Gemeindegründung auch der Armut geschuldet ist, die im 19. Jahrhundert im Kanton Luzern herrschte. Um die Situation besser in den Griff zu bekommen, übertrug der Kanton ab Ende des 17. Jahrhunderts die Versorgung der Armen auf die Gemeinden. Damit diese der Aufgabe besser gerecht werden können, wurden die drei besagten Ortschaften zum «Steuerbrief Mauensee» zusammengefasst. Fortan entwickelten die drei Dörfer ein gemeinsames Behördenwesen, einhergehend mit der Übernahme polizeilicher, schulischer und weiterer Aufgaben.

Einwohnerzahl in der Gemeinde Mauensee 1827 1850 1900 1950 2000 2010 2018 0 500 1000 1500

Lehrer in Schrank eingesperrt

Vor der offiziellen Gründung der Gemeinde wurde seit 1806 in Privathäusern Unterricht abgehalten (das erste Schulhaus wurde 1818 erstellt). Dieser lief dabei nicht immer reibungslos ab, wie die Schulchronik offenbart. So genoss der 1814 als Schulmeister wirkende Josef Tschopp bei seinen Schülern offenbar derart wenig Respekt, dass sie ihn eines Tages in einen Schrank sperrten. Der Vorfall führte zur Entlassung des jungen Lehrers.

Die Mauenseer nehmen feierlich Abschied von ihrem ersten Schulhaus, das 1818 erbaut wurde. Es wurde 1933 durch ein Neues abgelöst. (Bild: PD, Mauensee, 4. Juni 1933)

Ebenso ist in der Chronik ein Brief eines offenbar erbosten Elternteils an einen Mauenseer Lehrer vermerkt. Wie dem Jubiläumsbuch zu entnehmen ist, schrieb Ersterer im Jahr 1946:

«Wie ich heute Abend vernommen habe, ist der Hansli wieder in der dritten Klasse. Nun muss ich wissen: warum? Ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie morgen Samstagnachmittag nach der Schule zu mir kommen. Sonst haben Sie dann mit mir zu tun.»

Die Unterstufe Mauensee im Jahr 1946. (Bild: Privatarchiv Franz Tschopp)

Doch nicht nur freiheitsraubende oder sitzen bleibende Schüler sind in den Aufzeichnungen zu finden. 1898 wurden zwölf Schüler vom Unterricht ausgeschlossen, weil die Gefahr bestand, dass sie die damals grassierende Maul- und Klauenseuche weiterverbreiten könnten. Zuvor wurde der Schulbetrieb wegen der Krankheit bereits einen Monat lang komplett eingestellt.

Klasse im Jahr 1916. (Bild: Privatarchiv Franz Tschopp)

«Mussolini» am Fasnachtsumzug

Auch den Mauenseer Fasnächtlern kam die Seuche in die Quere: 1939 durften ihretwegen keine Fasnachtsanlässe abgehalten werden. In den darauffolgenden Kriegsjahren wurden ebenfalls keine Veranstaltungen fasnächtlicher Natur abgehalten. An vorangehenden Fasnachten bewies die 1922 gegründete Fridli-Zunft Kaltbach stets Kreativität.

Im ersten Jahr nach ihrer Gründung griffen die Fridli-Zünftler unter dem Motto «Zukunftsfrieden» die 1919 abgehaltene Friedenskonferenz von Paris auf, welche im Anschluss an den ersten Weltkrieg erfolgte. Nebst einem Wagen, der den leeren Spiegelsaal von Versailles darstellte, präsentierte sich am Umzug eine «Landsturmgruppe von bewaffneten Männern und Frauen und einem Scharfrichter, welche die damaligen Drahtzieher der Macht als Gefangene mitführte und in die Schranken wies», heisst es im Jubiläumsbuch. Als diese Drahtzieher waren unter anderem der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau sowie der italienische Faschistenführer Benito Mussolini zu sehen.

Fasnachtsumzug unter dem Motto «Zukunftsfrieden» im Jahr 1923. Die «Friedensgöttin» auf dem Wagen wird dargestellt von Waldburga Gut. (Bild: Archiv Fridli-Zunft)

Am Fasnachtsumzug ein Jahr darauf ging es nicht minder politisch zu. Die damaligen Schweizer Parteien wurden als lebendiges Kegelspiel präsentiert, in welchem sich Kapitalisten und Arbeiter versuchten. Auf einem Wagen war «Mutter Helvetia» zu sehen, welche die Arbeitslosen «fütterte», wie folgendes Bild zeigt:

(Bild: Archiv Fridli-Zunft)

Seit knapp 30 Jahren bereichert nebst der Fridli-Zunft mittlerweile auch die Guggenmusik «Insalifääger Mouesee» die Fasnacht in Mauensee und Umgebung.

Eine Feuerspritze hätte reichen sollen

Wie seinerzeit der eingesperrte Schulmeister, so war auch die Mauenseer Feuerbekämpfung in seinen Anfängen noch nicht mit den erforderlichen Fähigkeiten ausgestattet. Nachdem es 1849 und 1861 zu grossen Dorfbränden in Mauensee beziehungsweise dem Weiler Kaltbach gekommen war, hätte sich die Gemeinde auf Geheiss des Kantons zwei Feuerspritzen (je eine für beide Ortsteile) anschaffen sollen.

So sah ein Schlauchwagen um 1908 aus. (Bild: Werner Mathis)

Aus Kostengründen wollte sich Mauensee jedoch auf eine beschränken und diese jährlich abwechselnd einmal in Mauensee, einmal in Kaltbach stationieren. Daraufhin kam es zu Rechtsstreitigkeiten zwischen der Gemeinde und dem Kanton. Erst 30 Jähre später, 1898, besorgte sich Mauensee schliesslich seine erste Löschspritze. 1908 wurde die Feuerwehr Mauensee ins Leben gerufen. 2001 wurde sie mit jener von Knutwil fusioniert.

Feuerwehrleute nach einem Scheunenbrand in Kaltbach im Jahr 1929. (Bild: Privatarchiv Jost Troxler)

Was die kommenden 200 Jahre für Mauensee bereithalten werden? Ein weiteres womöglich denkwürdiges Ereignis ist zumindest mit dem «grossen Festtag» gesetzt, mit dem die Gemeinde ihr Jubiläumsjahr am 21. September feiern wird. Ein idealer Nährboden für weitere unterhaltsame Anekdoten könnte damit gegeben sein.