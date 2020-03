Reportage Einkaufen in Luzern: Sie können es ja doch! Wocheneinkauf in Zeiten der Krise? Ja, Regale sind leer. Ja, da und dort fehlt WC-Papier. Trotzdem: Die Luzernerinnen und Luzerner fangen an zu lernen.

«Ier sind z nöch!» Im Vorbeifahren keift die Velofahrerin die zwei Männer an, die vor der Coop-Filiale rauchend beieinanderstehen. Ungläubiger Blick, abschätziger Blick, weiter rauchen. Auch wenn sie keinen Wank machen, die beiden wissen: Die Frau hat Recht.

Wer sich im Kampf gegen das Corona-Virus nicht an die Vorgaben des Bundes hält, tut das entweder mit Vorsatz oder aus Fahrlässigkeit; entweder aus Unvernunft oder wegen schlechten Charakters.

Dasselbe gilt für die Verhaltensregeln beim Einkauf: Seit Tagen beten es die Detailhändler runter wie die Kirchgänger das Vaterunser: Die Versorgung steht, Hamsterkäufe sind unnötig. Nur: Haben das die Luzernerinnen und Luzerner auch eingesehen oder sind sie so ignorant wie die Raucher vor dem Coop in Horw?

Obergrenze: 120 Kunden

Der Mann mittleren Alters greift zum Rohschinken. Schütteres Haar, Adidas-Trainer, die Hände in weissen Plastikhandschuhen. Aus den Lautsprechern rieselt Lionel Richies Stimme wie warmer Sommerregen.

«I’m easy like Sunday morning.» Es ist 10.15 Uhr, Samstag, nicht Sonntag. Der Mann im Trainer schaut über die Schulter, deutet eine Entschuldigung an – und manövriert seinen Einkaufswagen aus dem Weg. Abstand halten. Darauf achten sie alle im Geschäft im Horwer Dorfzentrum, das gefühlt so ausgelastet ist wie nach Feierabend an einem Dienstag. Vergisst man das Desinfektionsmittel und die Frau am Eingang, die kontrolliert, dass nicht mehr als 120 Kunden aufs Mal im Laden sind – es könnte ein ganz normaler Samstagseinkauf sein, routiniert und unaufgeregt wie eine öffentliche Verwaltung.

«WC-Papier? Hets keis meh»

Wären da nicht die leeren Regale. Kein «Lipton Ice Tea lemon» (1,5 Liter zu 1.90 Franken), weder Wurstweggen (1.95 Franken), noch Schinkengipfeli (2.30 Franken), keine Olivenchips (150 Gramm, 3.95 Franken) und keine Rigatoni No. 89 für 2.20 Franken das Pfund. Und auch der unsägliche Running-Gag dieser Krise zieht hier: «WC-Papier? Hets keis meh», entgegnet eine dunkelhaarige Mitarbeiterin mit einer Begeisterung, als hätte man sie eben gefragt, ob der Osterhase dieses Jahr auch Kurzarbeit macht. Nichts mit «Hakle verwöhnend», «Tempo Premium» oder «Super soft Prestige». Alles weg.

Und trotzdem: Die Leute verhalten sich anders als erwartet und anders als in den letzten Tagen weitherum zu lesen war. Im Gegenteil. Kein Stress, keine Aufregung, gegenseitiger Respekt, An- und Abstand.

Bild: Patrick Hürlimann, Kriens, 21. März 2020

Im Geiste zusammenstehen - das ist erlaubt und erwünscht

Abstand verlangt auch die zierliche Frau im Schönbühl-Center, die gerne einige Fragen zum Einkaufen in der Krise beantworten, nicht aber ihren Namen nennen will. Die Türgriffe bei den Kühlregalen machen ihr Sorgen, deshalb trägt auch sie Schutzhandschuhe. Ob der gut gefüllte Einkaufswagen für sie alleine bestimmt sei?

«Nein, ich kaufe für mich und zwei andere Haushalte ein, da die Bewohner lieber zuhause bleiben.»

Solidarität und Nachbarschaftshilfe. Wenn sie es schon nicht physisch können, stehen die Luzernerinnen und Luzerner wenigstens im Geiste zueinander.

Weitere Fragen erübrigen sich. Der Frau ist anzusehen, dass sie möglichst schnell wieder in die eigenen vier Wände, ins sichere Habitat will. Oder wie es Friedrich Schiller einmal gesagt hat: «Die Angst beflügelt den eilenden Fuss.»

So normal wie möglich - trotz Schutzmaske

So geht es augenscheinlich vielen an diesem Morgen. Offen gibt das eine Mutter im Krienser Schappe-Einkaufscenter zu, die einen halbvollen Wagen samt Söhnchen vor sich herschiebt.

Zeit nimmt sich dafür der 63-jährige Salvatore Pizzi (Bild), der draussen vor der Drehtür steht, die dicke, blaue Jacke bis zum Hals zugezogen, das halbe Gesicht von einem Mundschutz bedeckt.

Bild: Patrick Hürlimann, Kriens, 21. März 2020

«Ich versuche alles, um mich zu schützen.»

Aus der alten Heimat in Italien habe er viel mitbekommen, und mit 63 wolle er kein unnötiges Risiko eingehen. Dennoch wolle er so normal wie möglich leben. Auch jetzt kauft er einmal wöchentlich ein – und zwar so viel wie immer. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.

«Angst und Schrecken am Kassenband?» Nein!

Die Geschichte von Salvatore Pizzi ist die Geschichte dieses Einkaufs in der Stadt und Agglomeration Luzern. Ganz gleich, welches Lebensmittelgeschäft man von innen sieht – das Bild ist in den Grundzügen das Selbe: Die Kunden sind weniger, die Leute aufmerksamer als sonst. Ja, da und dort fehlen das Lammnierstück oder das Fleischkäse-Cordon-Bleu, das Birchermüesli Classic oder das Kilo Dinkelmehl Type 630.

Doch egal ob in den Coop-Filialen im Bahnhof und im Löwencenter, oder in der Migros an der Hertensteinstrasse, von Panikkäufen und Stress keine Spur. Auch wenn ein Titel wie «Angst und Schrecken am Kassenband» für diesen Artikel besser getönt hätte, es ist gut so.

Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 21. März 2020

Die Erkenntnis scheint sich durchzusetzen: Bleiben Sie wenn möglich zu Hause, halten Sie Abstand und hamstern sie beim Einkaufen nicht wie ein Zehnjähriger, dem eine Packung Gummibärchen entgegengestreckt wird. Und wer das immer noch nicht begreifen will – in Horw gibt es eine Velofahrerin, die den Tarif aber so richtig durchgibt.