Seit 50 Jahren: Das Planetarium zeigt die Einmaligkeit unserer Erde

(are.) Am «Mondwochenende» vom 20./21. Juli präsentiert das Verkehrshaus ein spannendes Programm rund um den Wettlauf zum Mond, die Weltraumforschung und zur Apollo-11-Mission. In der Arena kann man einen Spaziergang auf dem Mond und damit auch die geringere Schwerkraft erleben. Und und in der Media World springt der Besucher dank VR-Brillen quasi am Fallschirm aus der Stratosphäre auf die Erde. Beide Attraktionen sind auch nach dem Mondwochenende im Angebot.



Museum: Ausstellung zur Geschichte der Raumfahrt, mit Themeninsel zum Mond.



Filmtheater: Apollo 11 – First Steps Edition; Fly Me To The Moon 3D (Animationsfilm). www.verkehrshaus.ch/besuchen/planetarium.html