An der Sitzung vom Donnerstag hat das Krienser Parlament mehrere strategische Geschäfte behandelt. So wurde die Immobilienstrategie zur Kenntnis genommen. Diese hat das Ziel, in den nächsten Jahren Grundstücke im Wert von bis zu 34 Millionen Franken zu verkaufen oder im Baurecht abzugeben, um die Stadtfinanzen aufzubessern. Weiter soll die laufende Rechnung durch die Erhebung marktgerechter Mieten in städtischen Liegenschaften entlastet werden. Ebenfalls vorgesehen ist, die Investitionen in den Werterhalt zu erhöhen.

Umsetzung der Immobilienstrategie könnte schwierig werden

Im Grundsatz war die Stossrichtung der Immobilienstrategie unbestritten. Allerdings wurden Zweifel bei der Umsetzbarkeit geäussert. So fragte etwa die FDP, ob man sich die höheren Unterhaltskosten leisten kann. Seitens Grüne/GLP, SP und Junger Mitte gab es Kritik, weil die hängige Bodeninitiative, die ein grundsätzliches Verkaufsverbot von städtischen Grundstücken vorsieht, in der Strategie nicht berücksichtigt worden ist. Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) meinte, dass es dafür noch zu früh sei. Er führte zudem aus, dass die Erhebung marktgerechter Mieten wehtun werde, denn es seien auch Vereine betroffen. Als Beispiel nannte er den gemeinnützigen Frauenverein für die Nutzung des Chinderhuus Bellpark.

Heime: Frauenanteil im Verwaltungsrat von 30 Prozent als Ziel

Weiter nahm der Einwohnerrat die neue Eignerstrategie für die Heime Kriens AG zur Kenntnis und genehmigte die Leistungsvereinbarung über die stationäre Pflege. Die Eignerstrategie sieht vor, dass nur noch ein Stadtrat (aktuell Bildungsvorsteher Marco Frauenknecht, SVP) im Heime-Verwaltungsrat sitzen soll. Bisher waren bis zu zwei möglich. Weiter ist ein Frauenanteil von mindestens 30 Prozent im Verwaltungsrat anzustreben und die Vergütung der Geschäftsleitung als Ganzes offenzulegen.

Anträge der Grünen, einen Frauenanteil von 50 Prozent anzustreben und den Lohn der Geschäftsleitung genauer aufzuschlüsseln, wurden abgelehnt. Derzeit sind zwei Frauen Mitglied des siebenköpfigen Verwaltungsrats, das entspricht 28,5 Prozent. Leute zu finden, die sich dort engagieren wollen, sei schwierig, sagte Sozialvorsteher Cla Büchi (SP) dazu.