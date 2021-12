Einwohnerrat Öffentlicher Raum unter Nutzungsdruck: Emmen will weniger Littering und mehr Begegnungsorte Parlamentarier und Parlamentarierinnen fordern Massnahmen gegen Abfallsünder und mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum. Der Gemeinderat Emmen will beides ermöglichen.

Littering ist ein Problem, auch in Emmen. Dem unabhängigen Einwohnerrat Paul Jäger ist die Verschmutzung negativ aufgefallen. In einem Postulat fordert er zusätzliche Massnahmen gegen Littering, wie rigorose Bussen gegen Abfallsünder, eine Sensibilisierungskampagne und mehr Videoüberwachung.

Gleichzeitig fordert er, dass auf die Reinigung von Schularealen durch Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene im Rahmen des Projekts Blitzblank verzichtet wird. «Dieser Einsatz wirft ein schlechtes Licht auf die Gemeinde», schreibt Jäger im Postulat. Es könne nicht sein, dass Flüchtlinge unseren «Wohlstandsdreck» wegräumen müssen. Sie sollen nützliche Beschäftigungen ausüben können.

Schulareale – hier die Schulanlage Gersag – sind besonders häufig von Littering betroffen. Bild: Pius Amrein (Emmen,

30. Juni 2020)

Der Gemeinderat zeigt in seiner Antwort Verständnis für das Anliegen des Postulanten. Der Nutzungsdruck auf den öffentlichen Raum steige, weil die Bevölkerung wachse – genauso wie das Bedürfnis, sich draussen aufzuhalten. Insbesondere die Schulanlagen seien von Littering und Vandalismus betroffen. In den letzten Jahren habe aber wegen Sparmassnahmen kaum Prävention umgesetzt werden können. Der Gemeinderat plant, künftig wieder Ressourcen dafür bereitzustellen. Insofern ist er bereit, das Postulat teilweise entgegenzunehmen, will es aber sogleich abschreiben, weil die Forderungen bereits erfüllt seien. Unter anderem die folgenden Massnahmen erwähnt er in seiner Antwort.

Sensibilisierung durch Plakate und Aschenbecher

Eine Schulklasse hat ein Plakat für eine Sensibilisierungskampagne gestaltet, das auf Schularealen aufgehängt wird. Zudem werden Taschenaschenbecher verteilt, die nicht nur für Zigarettenstummel gedacht sind, sondern auch für die Litteringproblematik sensibilisieren sollen. Beide Kampagnen sollen bald umgesetzt werden. Littering und Vandalismus im öffentlichen Raum wurden zudem im Rahmen von zwei Projekten der Fachklasse Grafik sowie der Kunsthochschule mit der Sekundarschule Gersag thematisiert. Auch die Videoüberwachung wurde ausgebaut, strafbare Handlungen werden angezeigt.

Kein Potenzial sieht der Gemeinderat bei der Polizeipräsenz, da die Luzerner Polizei «auf keinen Fall unterbeschäftigt» sei. Diese kann nur Bussen ausstellen, wenn sie Verursacherinnen und Verursacher in flagranti erwischt, was selten passiert. Wenn uniformierte Polizei präsent sei, verhalten sich die meisten Personen ordnungsgemäss. Zivile Patrouillen einzusetzen, sei dagegen unverhältnismässig, da die Polizei sich auf schwerwiegende Tatbestände konzentriere – wozu Littering nicht gehöre.

Von der Haltung des Postulanten betreffend des Projekts Blitzblank distanziert sich der Gemeinderat. Die Reinigungsarbeiten seien eine sinnvolle Beschäftigung und ein Sprungbrett für die Mitarbeitenden, um in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Insbesondere Hauswarte und Werkdienst können durch das Projekt entlastet werden. Es soll weitergeführt werden.

Sponsoring von Sitzbänken soll geprüft werden

Der Gemeinderat ist darüber hinaus bereit, ein weiteres Postulat, das sich mit der Nutzung des öffentlichen Raums beschäftigt, entgegenzunehmen: Die SP-Fraktion fordert mehr Sitzgelegenheiten im Freien – sogenannte «Plauderbänkli» – als Massnahme gegen Einsamkeit und als Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.

Heute stehen rund 170 öffentliche Sitzbänke in Emmen. Der Gemeinderat findet, dass solche «Plauderbänkli» gut zum Motto der neuen Vision Emmens «Mein Lieblingsort» passen. Um herauszufinden, welche Standorte sich für die Bänke eignen, will die Gemeinde mit den Quartiervereinen Kontakt aufnehmen. Geprüft werden soll zudem ein Sponsoring durch lokales Gewerbe.