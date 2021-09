Eisenbahn Der Kanton Luzern verkauft seine Beteiligung an der Sursee-Triengen-Bahn: Aktionäre sind gesucht Fast die Hälfte der Aktien der Sursee-Triengen-Bahn gehören dem Kanton Luzern. Er verkauft seine Anteile auf Anfang 2022. Neue Aktionäre können auf den Zug aufspringen.

Die Sursee-Triengen-Bahn verliert ihren Hauptaktionär. Der Kanton Luzern hält bislang rund 46 Prozent der Aktien und verkauft diese per Anfang 2022 an die Sursee-Triengen-Bahn AG. Hansjörg Kaufmann, Leiter Dienststelle Finanzen beim Kanton Luzern, spricht von einem «strategischen Entscheid». Denn die Sursee-Triengen-Bahn erbringe in Bezug auf den Personentransport keinen Nutzen für die Bevölkerung. Dies ist allerdings bereits seit fast fünfzig Jahren der Fall. Kaufmann sagt:

«Im Nachhinein kann man sich sicher fragen, weshalb nicht früher verkauft wurde.»

Die Strecke Sursee-Triengen wird heute nicht mehr regelmässig zum Personentransport genutzt. Bild: PD

Über den Erlös aus dem Verkauf wurde Stillschweigen vereinbart, so Kaufmann. Im Jahresbericht 2020 des Kantons Luzern lag der Buchwert der gesamthaft 839 Sursee-Trienger-Bahn-Aktien bei über einer halben Million Franken. Der Regierungsrat darf die Aktien in eigener Kompetenz verkaufen, weil sie Teil des Finanzvermögens des Kantons Luzern sind. Dies im Gegensatz zum Verwaltungsvermögen, das unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dient. Werden Bestandteile daraus verkauft, kommt es je nach Höhe des Betrags zur Abstimmung vor dem Volk oder im Kantonsrat. 2012 wurde die Sursee-Trienger-Bahn vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführt.

Aufbruchstimmung bei der Sursee-Triengen-Bahn

Martin Ulrich, Verwaltungsratspräsident der Sursee-Triengen-Bahn AG, sieht den Ankauf der Aktien als Chance. Er betont, dass die Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern stets partnerschaftlich erfolgt sei. Der Kantonsvertreter im Verwaltungsrat scheidet per Ende Jahr aus.

Verwaltungsratspräsident Martin Ulrich betont die Aufbruchstimmung. Bild: Corinne Glanzmann (Triengen, 6. August 2018)

Zuerst sei der Entscheid bedauert worden, doch heute herrsche Aufbruchstimmung, so Ulrich. Denn für die Sursee-Triengen-Bahn stand von Anfang an fest, die neu erworbenen Aktien des Kantons wieder zu verkaufen. Auf der Website der Bahn werden Aktien im Wert von 525 Franken zum Verkauf angeboten. Bis Ende Jahr besteht die Möglichkeit, sein Interesse für zwei bis fünfzig Aktien kundzutun, um diese dann Anfang 2022 zu kaufen.

Ulrich erwartet vor allem private Aktionäre, kann sich aber diverse Beteiligungen vorstellen. Heute halten neben Privaten auch die Gemeinden Triengen, Büron, Geuensee und die Stadt Sursee sowie die Korporation Triengen in grösserem Umfang Aktien an der Bahn.

Der Kanton Luzern hält die Aktien seit der Gründung

Weder der Kanton, noch die Sursee-Triengen-Bahn AG wussten auf Anhieb, seit wann sich der Kanton Luzern an der Sursee-Triengen-Bahn beteiligt. Nach einer Recherche von Verwaltungsratspräsident Martin Ulrich war klar: Der Kanton Luzern hält die Aktien seit der Gründung im Jahr 1912.

Ursprünglich war eine Zugverbindung zwischen Schöftland und Sursee geplant, sie wurde jedoch nie so gebaut. Denn ein Luzerner und ein Aargauer Eisenbahnbau-Komitee lagen im Wettstreit um die Bahnlinie. Die Aargauer kamen den Luzernern 1901 zuvor und eröffneten eine Schmalspurbahn zwischen Aarau und Schöftland. Diese einfach ins Luzernische zu verlängern, wurde von den Triengern vereitelt. Die Gemeinde war überzeugt, dass die grössere Kapazität einer Normalspurbahn benötigt wird. Also erbauten die Luzerner eine solche zwischen Sursee und Triengen. Dadurch ergab sich eine Lücke, die aufgrund der unterschiedlichen Spurweite nicht geschlossen werden konnte.

Nachdem in den 1970er-Jahren der Personentransport auf die Strasse verlegt wurde, verkehren heute bis zu sechsmal täglich Güterzüge auf der Strecke zwischen Sursee-Triengen. Die Sursee-Triengen-Bahn AG ist verantwortlich für die Streckeninstandhaltung und die Nostalgiezüge ab Triengen. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und hat dementsprechend keine Oberleitung. Zwischen Mai und Oktober finden sechs öffentliche Dampffahrtage statt, der nächste ist am 26. September.

An sechs Tagen im Jahr sind auf der Strecke Dampflokomotiven unterwegs. Bild: PD

Die Sursee-Triengen-Bahn AG betreibt auch die Zürcher Strecke Hinwil-Bauma und ist Besitzerin der beiden Bahnhöfli-Restaurants in Sursee und Triengen. Der Verwaltungsrat will in Zukunft die Bekanntheit vor allem im Zürcher Oberland vergrössern.