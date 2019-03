Elektronische Patientendossiers: Auch Luzern setzt auf Axsana Gemäss Bundesgesetz soll das elektronische Patientendossier ab 2020 für alle Schweizerinnen und Schweizer verfügbar sein. In diesem Rahmen beteiligt sich nach Zürich, Bern, Zug und Uri nun auch der Kanton Luzern an der Cantosana AG.

(pd/sda/lil) Mit Luzern beteiligt sich ein weiterer Zentralschweizer Kanton an der Cantosana AG, der Trägerorganisation der Stammgemeinschaft Axsana AG. Dies dient dem Zweck, die Einführung der elektronischen Patientendossiers EPD zu fördern. Zusammen mit den grössten stationären Leistungserbringern leistet der Kanton Luzern eine Anschubfinanzierung für die Axsana, die dereinst EPD anbieten soll.

Um Zugang zu EPDs zu erlangen, müssen sich bis im April 2020 alle stationären Leistungserbringer des Gesundheitswesens einer Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft anschliessen. Die Axsana wird zu 50 Prozent von der Cantosana AG getragen. An der Cantosana beteiligt sich der Kanton Luzern nun, wie er am Dienstag mitteilt. Solche Kooperationen seien insofern vorteilhaft, als dass sie die technischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen, um EPDs einzuführen. Die Anforderungen an den Datenschutz seien sehr hoch und die technische Umsetzung entsprechend anspruchsvoll sowie kostenintensiv.

Mittels einer Marktanalyse habe der Verein eHealth Zentralschweiz eine Empfehlung für einen Anschluss an Cantosana ausgesprochen. Die Anschubfinanzierung dient dem Aufbau der Axsana. Der Kanton Luzern leistet diese gemeinsam mit den Leistungserbringern Luzerner Psychiatrie, dem Paraplegiker Zentrum, der Hirslanden-Klinik St. Anna wie auch der Rehaklinik Sonnmatt. Luzernerinnen und Luzerner sollen künftig ihr elektronisches Patientendossier eröffnen, verwalten und auch wieder aufheben können.

Mehr Effizienz im Gesundheitssystem

Als Gegenleistung für die Anschubfinanzierung erhalten die Luzerner Leistungserbringer attraktive Rabatte auf die Jahresgebühren der Axsana AG. Aufgrund dieser Konditionen hoffe der Kanton, dass sich auch möglichst viele ambulante Leistungserbringer der AG anschliessen werden. Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements sagt dazu:

«Das EPD erleichtert die integrierte Versorgung immens, indem es die verschiedenen stationären und ambulanten Leistungserbringer noch besser vernetzt.»

Diese Vernetzung steigere schlussendlich die Effizienz des Gesundheitssystems, was sich auf positiv auf die Gesundheitskosten auswirken dürfte.