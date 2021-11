«Emmen 2033» Gemeinderat positioniert Emmen als Pioniergemeinde Aus der neuen Gemeindestrategie spricht das Bestreben des Gemeinderats, Emmen zu einer lebenswerteren Gemeinde zu machen und aus dem alten Trott auszubrechen.

Emmen soll ein Lieblingsort sein. Für Jung und Alt, für KMU, Industrie und Grossunternehmen, urban und ländlich. Die Gemeinde soll als Pionierin mutig neue Pfade beschreiten – «erfrischend frech» und «echt inspirierend». Das ist die Vision des Gemeinderats für Emmen. Sie liegt der neuen Gemeindestrategie «Emmen 2033» und dem Legislaturprogramm 2022–2025 zugrunde. Die neuen Strategieinstrumente legt der Gemeinderat dem Parlament am 16. November zur Kenntnisnahme vor. Sie zeigen die Richtung auf, in die sich Gemeinde und Verwaltung entwickeln sollen.

Blick auf die Gemeindeverwaltung Emmen. Bild: Nadia Schärli

(11. Oktober 2021)



Mit der Vision von Emmen als Pionierin will der Gemeinderat an frühere Pionierleistungen anknüpfen, an die Hochblüte der Industriegemeinde und an die Entwicklung des Seetalplatzes vom Verkehrsknoten zum urbanen Zentrum. Die Gemeinde soll ihr Potenzial entfalten und fit werden für die heutige Welt der Unbeständigkeit, Unsicherheit und Komplexität. Deshalb soll insbesondere die Gemeindeverwaltung offen sein für neue Entwicklungen und Technologien sowie für Alternativen zu bisherigen Prozessen.

Weg vom Gärtchendenken der Direktionen

Damit folgt die Gemeindestrategie dem Weg, den der Gemeinderat in den letzten Jahren eingeschlagen hat: weg vom alten Trott und hin zu mehr Transparenz und Qualität. Er strebt auch an, dass die Verwaltung stärker direktionsübergreifend und interdisziplinär zusammenarbeitet. Deshalb werden die Ziele im Legislaturprogramm, anders als früher, nicht nach Direktionen unterteilt. «Wir sind überzeugt, die anstehenden Herausforderungen nur ganzheitlich betrachtet und gesamtheitlich interdisziplinär bewältigen zu können», schreibt der Gemeinderat. Die fünf Handlungsfelder für die kommenden vier Jahre sind: Kundenorientierung, Lebensraum, Mobilität, Bildung und Wirtschaft, Ressourcen. Sie setzen sich aus mehreren Entwicklungsschwerpunkten und entsprechenden Massnahmen zusammen.

Zur Kundenorientierung gehört etwa, dass Dienstleistungen der Verwaltung vermehrt orts- und zeitunabhängig angeboten werden, also über digitale Kanäle. Mitarbeitende sollen für den Kundenkontakt geschult werden, der Auftritt nach aussen soll einheitlich und modern daher kommen. Auch Transparenz hat sich der Gemeinderat auf die Fahne geschrieben. Im Bereich Lebensraum strebt Emmen die Labels «Grünstadt» und «Kinderfreundliche Gemeinde» an, Kultur- und Sportangebote sollen gefördert, die Freiwilligenarbeit sichtbar gemacht werden.

Velowegnetz soll ausgebaut werden

Betreffend Mobilität will der Gemeinderat den Anteil an öffentlichem und Veloverkehr erhöhen und dafür das Velowegnetz ausbauen. Allgemein zugängliche Ladestationen für E-Fahrzeuge sollen gefördert, Verkehrsräume siedlungsverträglich gestaltet werden. Weitere Massnahmen sind eine aktive Wirtschaftsförderung, Qualitätssicherung der Schule sowie Vernetzung von Bildung und Wirtschaft. Im Bereich Ressourcen hält der Gemeinderat unter anderem fest, dass Emmen eine attraktive Arbeitgeberin sein und die Finanzsituation nachhaltig stabilisiert werden soll.

Die Gemeindestrategie mit allen Zielen und Massnahmen des Legislaturprogramms ist unter ziele.emmen.ch/strategie-2033 abrufbar. Die Verfügbarkeit im Internet soll gemäss Gemeinderat zur erhöhten Transparenz beitragen.