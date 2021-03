Trinkwasserversorgung 7 Millionen Franken für neue Wasserleitungen in Emmen Der Gemeinderat Emmen beantragt beim Parlament einen Sonderkredit. Damit sollen in den nächsten vier Jahren Wasserleitungen saniert werden.

Die wasserreiche Gemeinde Emmen muss die Infrastruktur ihrer Wasserversorgung laufend instand halten, sanieren und erneuern. Schliesslich versorgt sie nicht nur sich, sondern auch Rothenburg, Neuenkirch und bald die Aquaregio Sursee-Mittelland mit Trinkwasser.

Blick ins Grundwasserpumpwerk Schiltwald. Bild: Pius Amrein (Emmen, 1. Mai 2018)

Damit der Gemeinderat unkompliziert und in Eigenkompetenz Sanierungsmassnahmen an den Wasserleitungen bewilligen kann, beantragt er regelmässig Sonderkredite beim Einwohnerrat – zuletzt 2016 in der Höhe von 6 Millionen Franken und 2020 als Zusatzkredit 1,35 Millionen Franken. Dieses Geld ist nun ausgeschöpft, weshalb ein neuer Sonderkredit über 7 Millionen Franken beantragt wird. Damit sollen alle Wasserleitungsprojekte und der Unterhalt der bestehenden Wasserversorgungsanlagen der nächsten vier Jahre finanziert werden.

«Somit können geplante Projekte schneller nach den festgelegten Prioritäten und den vorhandenen Kapazitäten ausgelöst werden», schreibt der Gemeinderat im Bericht und Antrag. Zudem können dank der grösseren Flexibilität Kosten gespart werden, etwa indem Leitungsarbeiten und andere Bauprojekte koordiniert werden. Die Wasserversorgung Emmen verfüge über einen Fonds, aus dem die gesamte Investition finanziert werden könne. Der Einwohnerrat lege jeweils mit dem Budget den jährlichen Finanzrahmen innerhalb des Sonderkredites fest.

Nicht in diesem Sonderkredit enthalten ist der Neubau des Grundwasserpumpwerkes Kirchfeld. Dafür hat der Einwohnerrat am 30. Juni 2020 einen eigenen Sonderkredit in der Höhe von 5,57 Millionen Franken genehmigt.