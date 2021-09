Emmen Center Nach Massenkündigung: Fast alle Mieter haben eine neue Wohnung gefunden Nur bei drei der 57 Mieterinnen und Mieter des Wohn- und Bürohauses beim Emmen Center fehlt die Anschlusslösung noch. Die Zeit drängt allerdings.

Wegen Statikproblemen hatten die Mieterinnen und Mieter der 53 Wohnungen und vier Geschäftsflächen des Wohn- und Bürohauses beim Emmen Center Ende Februar die Kündigung erhalten – per Ende September. «Bis heute konnte für fast alle Mieterinnen und Mieter eine neue Wohnung gefunden werden, auch dank des umfassenden Unterstützungsangebots der Eigentümerschaft», sagt Daniel Deicher, der die Kommunikation für die Verstärkungsmassnahmen übernommen hat. «Im Moment laufen noch für drei Mieter Abklärungen, welche die Verwaltung aktiv begleitet und unterstützt, um eine neue Wohnung zu finden. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass sie für diese Privatpersonen etwas finden.» Für die Mieter der vier Geschäftsflächen habe man bereits Lösungen gefunden.

Das Wohn- und Bürohaus beim Emmen Center hat schon bessere Tage gesehen. Bild: Pius Amrein (Emmenbrücke, 28. Februar 2021)

Im ganzen Gebäude sollen nun die nötigen Verstärkungsmassnahmen vorgenommen werden. Eigentümerin des ganzen Komplexes ist die Aktiengesellschaft Manor, Nordmann & Co. Noch ist offen, wie diese das Gebäude in Zukunft nutzen will. Daher ist auch nicht abschätzbar, wie viel die Wohnungen künftig kosten werden. (hor)