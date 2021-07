Emmen Das Wohnheim Lindenfeld erhält einen Neubau Die Bauarbeiten beginnen im August und sollen in rund zwei Jahren abgeschlossen sein. Der Verein Wohnheim Lindenfeld investiert knapp 20 Millionen Franken – finanziell unterstützt wird er vom Bundesamt für Justiz.

So soll das neue Wohnheim dereinst aussehen. VIsualisierung: PD

Im August beginnen Bauarbeiten beim Emmer Wohnheim Lindenfeld am Lindenheimweg; bis Sommer 2023 soll dort nämlich ein neues Wohnheim bezugsbereit sein. In den Ersatzneubau investiert der Verein Wohnheim Lindenfeld 19,38 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Einen Teil dieses Betrages übernimmt das Bundesamt für Justiz, den verbleibenden Finanzierungskredit von 15,3 Millionen Franken beschafft sich der Verein bei den Banken. Die Bauparzelle stellt der Kanton Luzern im Baurecht zur Verfügung.

Das Lindenfeld verfügt über zwei Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton. Erstens bietet der Verein unter Aufsicht des Gesundheits- und Sozialdepartements 32 Wohnplätze für Männer mit sozialen Schwierigkeiten und physischen oder psychischen Beeinträchtigungen an. Zweitens stellt der Verein 14 Plätze für Eingewiesene aus dem Justizvollzug zur Verfügung (Halbgefangenschaft, Arbeits­externat). Zudem ist das Lindenfeld Vollzugsstelle der Zentralschweizer Kantone für das sogenannte Electronic Monitoring (elektronische Fussfesseln).

Erdbebensicherheit und Haustechnik erneuert

Das neue Gebäude wird laut Mitteilung unmittelbar neben dem alten Haus entstehen. Nach der Errichtung des Neubaus wird das alte Gebäude abgerissen. Die Anzahl Plätze und Angebote bleibt unverändert. Grund für den Neubau seien neue Nutzungsbedürfnisse und Anforderungen. Zudem sollen Erdbebensicherheit und Haustechnik auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Realisierung des Siegerprojekts «Embrasse-moi» aus dem Studienauftrag erfolgt durch das Luzerner Architekturbüro Roeoesli & Maeder.