Emmen Einwohnerrat segnet Investitionsplanung ab und wählt jüngste Ratspräsidentin Der Gemeinderat kann im Budgetjahr 2022 Investitionen von rund 16 Millionen Franken einplanen. Fürs Verwaltungsgebäude Gersag darf er aber nur das Nötigste ausgeben.

Knapp 16 Millionen Franken will die Gemeinde Emmen im kommenden Jahr investieren. Dreimal mehr, als noch vor wenigen Jahren wegen des Investitionsplafonds möglich war. Die Investitionen sind dringend nötig, schiebt die Gemeinde doch zahlreiche Sanierungs- und Ausbaumassnahmen vor sich her, namentlich in den Schulraum und die weitere Infrastruktur. Insofern erstaunt es nicht, dass der Einwohnerrat die langfristige Investitionsplanung 2022-2025 zustimmend zur Kenntnis genommen hat.

Eine ablehnende Kenntnisnahme der Investitionsplanung beantragte nur die SVP, die sich insbesondere um die Finanzlage nach 2025 sorgt. SVP-Fraktionschef Pascal Müri sagte:

«Wir müssen in den nächsten 15 Jahren über 400 Millionen Franken investieren. Geld, das wir nicht haben.»

Der Selbstfinanzierungsgrad von 80 Prozent im Fünfjahresschnitt, der für die neue Schuldenbremse ausschlaggebend ist, könne dann wohl nicht eingehalten werden. «Uns fehlt eine nachhaltige Finanzlösung und richtige Massnahmen, um die bevorstehenden Kosten zu bewältigen», so Müri.

Ratspräsidentin gewählt, Urgesteine verabschiedet An der Sitzung vom Dienstag wurde Maria-Rosa Saturnino (SP) mit 32 Stimmen zur Einwohnerratspräsidentin 2021/22 gewählt. Sie feierte am Dienstag nicht nur ihre Wahl, sondern ebenfalls ihren 30. Geburtstag. Saturnino ist damit die jüngste Frau, die je in Emmen Parlamentspräsidentin war. Als Vizepräsident wurde Matthias Lingg (FDP) gewählt. Er erhielt ebenfalls 32 Stimmen. Des Weiteren wurde Ralf Scholze (SVP) als neues Ratsmitglied vereidigt. Er folgt auf Maximilian Holzer, der wegen seines Umzugs aus dem Parlament zurückgetreten ist. Aus dem Einwohnerrat verabschiedet wurden Tobias Käch und Marta Eschmann (beide CVP) sowie Andreas Kappeler (Grüne). Sie alle waren langjährige Mitglieder des Einwohnerrats sowie Ratspräsidenten und -präsidentin. Ebenfalls wurde der ehemalige FDP-Fraktionschef Dominik Marti verabschiedet, der seit 2012 Einwohnerrat war. (bev)

Maria-Rosa Saturnino erklärt die Annahme ihrer Wahl zur Einwohnerratspräsidentin 2021/22. Beatrice Vogel

(Emmen, 6. Juli 2021)

Kein Geld für den «Schoggiturm»

Während der Lesung der Investitionsplanung wurden zwei Anträge aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission gutgeheissen. So wurde eine Bemerkung aufgenommen betreffend des Verwaltungsgebäudes Gersag. Weil der Gemeinderat einen neuen Standort für die Verwaltung prüfen will, sollen vorerst nur die dringendst nötigen Unterhalts- und Sicherheitsarbeiten am sanierungsbedürftigen «Schoggiturm» getätigt werden. Daneben wurde ein Investitionsposten von 200'000 Franken gestrichen, der für einen allfälligen Landerwerb zur möglichen Erweiterung des Mooshüsli-Parkplatzes gedacht war.

Lob gab es von CVP und FDP für die Einführung eines neuen Investitionscontrollings, und von der SP dafür, dass der Investitionsstau endlich abgebaut wird, und von den Grünen für die nachvollziehbare Priorisierung. Die neue, transparentere Systematik begrüsste das Parlament. Trotzdem wurde die Darstellung bemängelt. «Wir werden die Lesbarkeit noch verbessert», versprach Finanzdirektor Patrick Schnellmann (CVP).

Grundsatz: Wichtige Projekte kommen zuerst dran

Die neue Systematik sieht eine Priorisierung der Investitionsprojekte nach zeitlicher Dringlichkeit und politischer oder strategischer Wichtigkeit vor. Im Budgetjahr werden jeweils Investitionen priorisiert, die als zwingend kategorisiert sind oder jährlich wiederkehrend sind. Projekte, bei denen es sich um Nachhol- und Entwicklungsbedarf handelt, kommen nur zum Zug, wenn die vorgesehene Investitionssumme noch nicht ausgeschöpft ist. Neu wird zudem für jedes priorisierte Projekt ein Investitionsantrag ausgefüllt, um die Qualität und Verbindlichkeit der Investitionsplanung zu verbessern.