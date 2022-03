Emmen Emmen will die Määs – aber nur halbherzig Das Postulat, das einen Määs-Standort in Emmen prüfen lassen will, wurde vom Einwohnerrat überwiesen. Weiter beschäftigen wird die Standortsuche den Gemeinderat aber nicht.

Auf dem Seetalplatz hat zwar ein Riesenrad Platz, nicht aber alle Fahrgeschäfte der Määs. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. Juni 2018)

Die Emmer Mitte-Fraktion träumt von der Määs auf Emmer Boden und auch der Gemeinderat ist von der Idee angetan. Dass die Stadt Luzern für ihre Herbstmesse einen neuen Standort sucht, ist in der Nachbargemeinde umgehend aufgegriffen worden. Am Dienstag hat nun der Einwohnerrat Emmen über das Postulat von Tresa Stübi und Daniel Diltz (beide Mitte) diskutiert. Die Debatte – teils ernst, teils eher humoristisch – mündete in der Überweisung des Vorstosses und seiner gleichzeitigen Abschreibung.

Määs am See – auf dem Flugplatz Emmen

Der Gemeinderat hatte in seiner Antwort auf das Postulat bereits mehrere Määs-Standorte grob evaluiert, die aber alle einiges kleiner sind als die 15'000 Quadratmeter, welche die Määs heute beim Inseli einnimmt. Martina Sager (Grüne) knüpfte daran an und schickte gleich einen neuen Standortvorschlag ins Rennen: den Flugplatz Emmen. In Anlehnung an eine in Emmen kursierende Idee eines Sees anstelle des Flugplatzes meinte Sager: «Dann haben wir die Määs z'Ämme am See.» Nicht so lustig fand dies Markus Schumacher (SVP):

«Ich verstehe nicht, wie ihr diesem sozialromantischen Projekt nachhängen könnt.»

In der heutigen Zeit, da in Europa Krieg herrsche, sei es unverständlich, dass über die Aufhebung eines strategisch wichtigen Flugplatzes fantasiert werde.

Pionierin – oder doch nicht?

Postulantin Tresa Stübi stellte sich derweil vor, dass eine Määs in Emmen klein, aber fein wäre. Die Gemeinde Emmen könne sich dadurch innovativ, mutig und frech präsentieren und eine Pionierin sein – «und Pioniere trauen sich etwas». Das sah Paul Jäger (unabhängig) anders:

«Pioniere zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht abkupfern. Sind wir denn nicht mehr in der Lage, eigene Projekte und Anlässe auf die Beine zu stellen?»

Zudem wäre Emmen mit den Ausmassen der Määs schlicht überfordert, fand er. Jäger – seines Zeichens stellvertretender Flugplatzkommandant – gab zwar zu, dass es auf dem Flugplatz genügend Platz gäbe, aber: «Die Armee hat einen Auftrag.»

Schliesslich wurde das Postulat überwiesen und auf Antrag der SVP sogleich abgeschrieben – mit 17 zu 18 Stimmen aber äusserst knapp. «Der Gemeinderat hat bereits mit den Organisatoren der Määs Kontakt aufgenommen und sogar mögliche Standorte aufgezeigt. Die Forderung des Postulats ist erfüllt», begründete Marco Paternoster den Antrag.