Emmen Erweiterung Deponie Büel: Anwohnende sorgen sich um Hochwassergefahr Die Aushubdeponie Büel nahe Waldibrücke soll erweitert werden. Doch Einsprechende befürchten, die Veränderung der Topografie erhöhe das Hochwasserrisiko des Waldibachs.

Der Einwohnerrat Emmen wird sich am 22. März mit der Deponie Büel befassen. Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Dezember 2020)

Seit knapp 20 Jahren wird im Gebiet Büel in der Gemeinde Emmen – südwestlich von Waldibrücke – durch die Gloggner AG unverschmutztes Aushub- und Abbruchmaterial abgelagert. Ende dieses Jahres wird die bestehende Deponie weitgehend aufgefüllt sein. Deshalb soll sie um elf Hektaren erweitert werden, damit rund 1,16 Millionen Kubikmeter zusätzliches Material dort deponiert werden kann. Dafür braucht es eine Teilzonenplanänderung, die der Emmer Gemeinderat beim Einwohnerrat beantragt.

Die Deponie Büel ist laut dem Bericht des Gemeinderats ein wichtiger Teil der Entsorgungsinfrastruktur im Grossraum Luzern. Die Gemeinde Emmen wurde in den letzten elf Jahren durch die Gloggner AG mit 75 Rappen pro Kubikmeter Deponiematerial entschädigt. Für die künftige Schüttmenge wurde neu verhandelt: Künftig soll die Gemeinde 3 Franken pro Kubikmeter erhalten. Die Gesamtdeponie soll 2040 geschlossen werden, danach soll das Gebiet wieder landwirtschaftlich genutzt werden. Die Betreiberin muss dafür sorgen, dass das Land mit Fruchtfolgeflächen rekultiviert wird.

Steile Deponiewände verstärken das Problem

Gegen die Deponieerweiterung wurde eine Sammeleinsprache eingereicht – hauptsächlich von Anwohnenden in Waldibrücke. Sie befürchten ein vermehrtes Hochwasserrisiko. Denn in der Umgebung der Deponie gibt es mehrere kleine Bäche, die in den Waldibach münden. Dieser fliesst durch Waldibrücke und tritt bei starkem Regen schnell über die Ufer, wodurch die Grundstücke der Einsprechenden in Mitleidenschaft gezogen werden.

Werde die Topografie durch die Erweiterung der Deponie verändert, versickere das Wasser schlechter im Boden, so die Befürchtung: Regenwasser fliesse dann über die steilen Deponiewände mit starker Strömung in die Bachläufe – was ein grösseres Risiko für Überschwemmungen entlang des Waldibachs bedeute. Die Einsprechenden verlangen deshalb Schutzmassnahmen gegen Hochwasser, sofern die Deponie erweitert wird.

Der Gemeinderat lehnt die Einsprache ab: Die geforderten Punkte könnten nicht mit der Zonenplanänderung gelöst werden. Mehrere Massnahmen sollen aber im Rahmen des Bauprojekts umgesetzt werden. So soll unter anderem das bestehende Rückhaltebecken als zweistufiges Becken mit Drossel- und Entlastungsleitung ausgebaut werden und es soll Grobkies statt Kiessand als Sickermaterial verwendet werden.