Emmen Gemeinderatslöhne werden gekürzt, Pensen erhöht Der Einwohnerrat Emmen legt den Lohn der Gemeinderäte auf 178'200 Franken fest – bei einer Pensenerhöhung auf 90 Prozent. Die CVP hat angekündigt, dank dieser Änderung ihre Initiative zurückzuziehen.

Es sieht nach einem Kompromiss aus, mit dem alle Leben können: Die Gemeinderäte in Emmen sollen künftig jährlich 178'200 Franken bei einem 90-Prozent-Pensum verdienen. Dies hat der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom Dienstag beschlossen. Gemäss Berechnung der CVP spart die Gemeinde damit rund 26'000 Franken ein. Auf ein 100-Prozent-Pensum gerechnet betragen die Gemeinderatslöhne in Emmen künftig 198'000 Franken pro Jahr und sinken damit auf ein Niveau, das noch tiefer liegt als in Kriens und Luzern (200'000 Franken). Aktuell hat Emmen die höchsten Gemeinderatslöhne im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden.

Emmer Gemeinderäte während der Einwohnerratssitzung (von links): Brahim Aakti, Patrick Schnellmann, Ramona Gut-Rogger und Josef Schmidli.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Dezember 2020)

Definitiv ist der Beschluss jedoch noch nicht: Die zweite Lesung findet am 23. März statt – bis dahin kann es theoretisch noch Änderungen geben, die jedoch nicht zu erwarten sind. Die Änderung des Besoldungsreglements soll per 1. Januar 2022 in Kraft treten.

Weitere Entscheide des Einwohnerrats Emmen Der Einwohnerrat Emmen hat am Dienstag unter anderem folgende weiteren Geschäfte behandelt: Auf öffentlichen Parkplätzen werden künftig flächendeckend Gebühren erhoben: Die Teilrevision des Parkierungsreglements wurde einstimmig genehmigt .

. Der Gemeinderat darf in bestimmten Fällen Grundstücke verkaufen: Die Teilrevision des entsprechenden Reglements wurde einstimmig genehmigt .

Der Teilrevision des Reglements über die Betreuungsgutscheine hat das Parlament mit 29 zu 9 Stimmen zugestimmt. Die Änderung tritt auf Antrag der CVP per 1. März 2021 in Kraft.

Auf die Änderung des Wasserabgabereglements wurde in erster Lesung eingetreten. Sie soll per 1. Juni 2021 in Kraft treten. In diesem Kontext hat die Wasserversorgung Emmen ihren neuen Webauftritt www.wasser-emmen.ch mit zwei Imagefilmen vorgestellt.

Der Sonderkredit über rund 3 Millionen Franken für die Sanierung des Friedhofs Gerliswil wurde mit 30 zu 7 Stimmen bewilligt.

. Die Grundlagen der Sportstättenstrategie sowie die strategische Investitionsplanung für Liegenschaften wurden zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Pensenerhöhung von 80 auf 90 Prozent war im Rat unumstritten – anders als die Besoldung. Der Gemeinderat hatte ein Jahreslohn von 180'000 Franken beantragt. Das ging der CVP zu wenig weit. Sie hatte eine Initiative eingereicht, um das Lohnniveau auf jenes der umliegenden Gemeinden zu senken und gleichzeitig einen Spareffekt zu erzielen. Allerdings liegt der von der Initiative geforderte Bruttolohn im 100-Prozent-Pensum bei 203'000 Franken – also höher als der Vorschlag des Gemeinderats (200'000 Franken). Nun schlug die CVP-Fraktion im Rat eine Jahresbruttobesoldung von 178'200 Franken bei 90 Prozent vor, gerade einmal 1800 Franken weniger, als vom Gemeinderat beantragt.

Links-Grün gegen Senkung der Löhne

Dies sorgte bei den anderen Fraktionen für Spott: «Nur um ihr Gesicht nicht zu verlieren, feilscht die CVP um ein paar hundert Franken», befand nicht nur SP-Fraktionschefin Barbara Fas. Sie sprach von Erpressung durch die CVP: Entweder ein paar Franken weniger Lohn oder die Initiative kommt vors Volk. «Darauf lassen wir uns nicht ein», so Fas. Auch die Grünen/GLP-Fraktion fand es falsch, über so einen kleinen Betrag zu streiten. Ginge es nach den Grünen, müssten die Pensen auf 100 Prozent erhöht werden. Gegen eine Senkung der Löhne sprach sich auch Paul Jäger (unabhängig) aus. Und Olivia Bucher (FDP) pflichtete bei, die «mässig attraktive Aufgabe» des Gemeinderatsamts müsse angemessen entlöhnt werden. Trotzdem unterstützte die FDP den Antrag der CVP. Die SVP ging gar noch einen Schritt weiter und beantragte einen Lohn von 165'000 Franken bei 90 Prozent, nur so werde ein deutlicher Spareffekt erzielt.

Der Antrag der SVP hatte jedoch keine Chance. Der Rat entschied sich für den Antrag der CVP. Damit dürfte eine Volksabstimmung abgewendet sein, denn die CVP hatte angekündigt, ihre Initiative zurückzuziehen, sollte ihr Antrag im Einwohnerrat durchkommen.

Ebenfalls zugestimmt hat das Parlament der Halbierung der Pauschalspesen und der Neuregelung der Nebeneinkünfte. Überwiesen wurden zudem zwei Anträge aus der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (R+GPK). Der eine forderte unter anderem, dass Honorare für Gemeindedelegationen vollständig abzugeben sind, der andere, dass die Nebenbeschäftigungen jährlich der R+GPK offengelegt werden müssen.