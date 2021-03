Emmen «Gemeinsam grüssen»: Senioren schicken 300 bunte Ballons in die Luft Die Senior*innen der Betagtenzentren Emmen AG (BZE) lassen am kommenden Dienstag, 30. März, aus den beiden Häusern der BZE, Alp und Emmenfeld, zusammen 300 grüne und blaue Ballone steigen.

Die Heimbewohner lassen die 300 grünen und blauen Ballons zwischen 14.30 und 16.45 Uhr in kleinen Gruppen steigen. An den Ballonen ist jeweils eine Postkarte mit dem Namen einer BZE-Bewohnerin oder eines BZE-Bewohners befestigt, wie die Betagtenzentren Emmen AG am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Personen, welche Postkarten finden, werden gebeten, diese mit einer Botschaft zu versehen und zurückzuschicken.

Die Aktion «gemeinsam grüssen» soll auch in Coronazeiten den Austausch zwischen den Betagten der BZE und der Bevölkerung fördern, heisst es in der Mitteilung weiter. Bei schlechtem Wetter wird die Aktion auf den 1. April geschoben.