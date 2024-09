Emmen Gewerbe im Meierhof darf künftig viel weniger Parkplätze bauen als vor 20 Jahren geplant Die Gemeinde Emmen hat den Bebauungsplan Meierhof revidiert. Grund dafür war der Verkehr auf der Seetalstrasse. Dieser soll mit den neuen Gewerbebauten nicht noch mehr zunehmen.

Exklusiv für Abonnenten

Seit 21 Jahren gibt es einen Bebauungsplan für den Meierhof in Emmen Dorf. Ein Teil des Areals, das zwischen der Seetalstrasse und dem Flugplatz liegt, wurde seither überbaut. Dort befinden sich etwa das Möbelhaus Lipo und die Also AG. Doch der nordöstliche, rund drei Hektaren grosse Teil des Gebiets liegt nach wie vor brach. Er soll in einer zweiten Etappe ebenfalls mit Gewerbegebäuden überbaut werden.

Das Meierhof-Areal: im Vordergrund die noch unbebaute Fläche.

Bild: Nadia Schärli (Emmen, 20. Juli 2016)

Allerdings hat sich seit Inkrafttreten des Bebauungsplans die Verkehrssituation auf der Seetalstrasse verändert. Der Gemeinderat beurteilt ihn deshalb als «nicht mehr zweckmässig» und hat 2016 eine Teilrevision angestossen. Das Gewerbegebiet soll so bebaut werden, dass die Strasse nicht zu stark mit Zusatzverkehr belastet wird. Das Geschäft wird am 16. November dem Einwohnerrat zum Beschluss vorgelegt.

Neues Gewerbe darf nur noch 178 Parkplätze bauen

Konkret wurde vor allem die Zahl der Parkplätze eingeschränkt. Künftig sind noch 737 Parkplätze erlaubt. Bereits erstellt sind 559. Für die weitere Überbauung sind somit noch 178 Parkplätze möglich. Das sind massiv weniger als ursprünglich vorgesehen, nämlich 1000 Parkplätze für das gesamte Areal. Mit der Parkplatzreduktion sei sichergestellt, dass das Verkehrsaufkommen auch künftig verträglich sei. Beim Vollausbau des Gebiets ist dann mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr von 2550 Fahrten zu rechnen.

Darüber hinaus muss jeder Betrieb ab 50 Mitarbeitenden mit dem Baugesuch ein Mobilitätskonzept einreichen. Die Firmen müssen die Parkplätze so einrichten, dass die Anzahl Fahrten dokumentiert und bei einer Überlastung der Seetalstrasse die Ausfahrten dosiert werden können. Wie die Dosierung erfolgen soll, lässt der Bebauungsplan offen. «Es werden keine Vorgaben gemacht, da sonst die Gefahr besteht, gute Lösungen auszuschliessen, die heute noch nicht bekannt oder üblich sind», sagt Baudirektor Josef Schmidli (Mitte). Sollten die individuellen Dosierungen nicht ausreichen, wäre eine Schranke bei der Ausfahrtsstrasse denkbar.

Zusätzlich muss die bestehende Ausfahrt umgestaltet werden, um die Sicherheit für den Langsamverkehr zu erhöhen. Denn heute können zwei Autos nebeneinander bei der Einmündung in die Seetalstrasse halten, wodurch sie sich gegenseitig das Sichtfeld verdecken. Damit Fussgänger und Velofahrerinnen besser wahrgenommen werden, soll jeweils nur ein Auto bei der Kreuzung halten können.

Landabtausch oder Baurecht

Ein Teil des unbebauten Gebiets befindet sich in Besitz der Gemeinde. Da sie nur begrenzt Land verkaufen darf, käme ein Landabtausch oder die Abgabe des Grundstücks im Baurecht in Frage. Gemäss Schmidli sind nach wie vor beide Optionen möglich. Auch wer im Meierhof bauen wird, ist noch offen: «Es bestehen lose Kontakte mit interessierten Firmen, entschieden ist aber noch nichts.» Dennoch geht er «aufgrund der uns bekannten Interessenten» davon aus, dass schon bald nach Rechtskraft des Bebauungsplans erste Baugesuche eingereicht werden.

Dass seit der ersten Auflage des teilrevidierten Bebauungsplans fünf Jahre verstrichen sind, liegt laut Schmidli daran, dass wegen Einsprachen wesentliche Anpassungen nötig waren und entsprechend der Prüfungs- und Auflageprozess erneut durchgeführt werden musste. «Zudem wurde das Ergebnis der Zweckmässigkeitsbeurteilung zur Umfahrung Emmen Dorf abgewartet.» Eine neue Umfahrungsstrasse hätte Einfluss auf das Areal gehabt. Da diese nun vom Tisch ist, besteht Klarheit für die weitere Entwicklung des Meierhofs.

Der Gemeinderat beantragt beim Parlament die Abweisung aller noch offenen Anträge aus den Einsprachen. Diese stammen unter anderem von Anwohnenden, die auf die Einhaltung der Lärmschutzverordnung pochen. Die Planungswerte sind nämlich bei zehn Gebäuden nicht eingehalten, die Immissionsgrenzwerte jedoch schon. Der Gemeinderat hat deshalb eine Erleichterung von den Auflagen der Lärmschutzverordnung beantragt.