Emmen «Ich werde für das Akku leben» – die neue Geschäftsführerin der Kunstplattform hat einiges vor Mit der Neuausrichtung steht die Akku Kunstplattform Emmen auch unter neuer Leitung. Florence Anliker hat keine Berührungsängste und sucht den Kontakt mit der Emmer Bevölkerung.

Exklusiv für Abonnenten

Tritt Florence Anliker dieser Tage aus ihrem Büro, ist sie umgeben von Kunst. Es sind die Bilder von Benno K. Zehnder, welche die Akku Kunstplattform Emmen bis zum 20. März zeigt. Anliker ist begeistert von deren Farbenpracht. Als die neue Geschäftsführerin der Kunstplattform Anfang Januar ihre Stelle antrat, war die Ausstellungsplanung in den letzten Zügen. «Es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber genau so mag ich es», sagt sie fröhlich. Ohnehin scheint die 31-Jährige ein aufgestellter Mensch zu sein, der Arbeit nicht scheut. Das ist gut so, denn es wartet viel Arbeit auf sie.

Florence Anliker, neue Geschäftsführerin der Akku Kunstplattform, in der aktuellen Ausstellung mit Bildern von Benno K. Zehnder. Bilder: Pius Amrein (Emmen, 8. Februar 2022)

Das Akku befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung. Zwar bleibt Kunstvermittlung sein Hauptzweck, doch es sollen neue Geschäftsbereiche hinzu kommen. Mit der Ausrichtung von Hochzeiten, virtuellen Events oder Kulturveranstaltungen strebt man neue Einnahmequellen an. Anliker absolviert derzeit eine Weiterbildung in Kulturmarketing. «Das Fundraising wird künftig einen wichtigen Stellenwert einnehmen», sagt sie.

Neuling in der Kunstwelt

Es ist Florence Anlikers erste Stelle in einer Leitungsposition. Die Historikerin und Ägyptologin hat in verschiedenen Museen Erfahrungen gesammelt, etwa im Antikenmuseum Basel im Bereich Bildung und Vermittlung oder bei der Ausstellung «Von Menschen und Maschinen» des Museums Aargau. Für das Schweizer Finanzmuseum konzipierte sie eine Kinderführung, im Kornhaus Wiedlisbach übernahm sie die Projektleitung einer Ausstellung. Daneben hat sie schon im Catering und bei Hochzeiten mitgearbeitet. «Durch meine Erfahrungen weiss ich, was es braucht für die Konzipierung einer Ausstellung. Ich kann Aufwand und Ertrag gut abschätzen», sagt Anliker. Einzig die Kunstwelt sei ihr neu, «aber für die Umsetzung der Ausstellungen engagieren wir ja jeweils Gastkuratoren».

Auch sonst hat Florence Anliker genug zu tun. So packt sie nun die Ausrichtung von Hochzeiten an.

«Dabei gilt es, verschiedene Fragen zu klären, etwa betreffend Dekoration, Bestuhlung oder Catering, und auch mit dem Standesamt werde ich Kontakt aufnehmen.»

Ohnehin sei sie daran, Kontakte in Emmen zu knüpfen, sei es mit der Firma Bild + Ton betreffend der technischen Möglichkeiten für virtuelle Events, mit Schulen, Jugendarbeit, Vereinen und Kulturschaffenden im Hinblick auf Kulturveranstaltungen. «Daneben werde ich gemeinsam mit dem Stiftungsrat ein neues Leitbild erarbeiten, das aufzeigt, wer wir sind und wohin wir wollen», so Anliker. Ein neuer Webauftritt soll her, soziale Medien müssen bewirtschaftet werden.

Sie will frischen Wind in die Akku Kunstplattform bringen: die neue Geschäftsführerin Florence Anliker.

Sie sucht den Kontakt mit der Bevölkerung

Dies alles soll auch dazu dienen, die Emmer Bevölkerung anzusprechen. Denn das Akku ist in seiner Standortgemeinde nicht besonders breit verankert. Dafür will Anliker ausserhalb der Akku-Räume Präsenz markieren, etwa mit Anlässen im Emmen Center oder Partys im Emmenpark, aber auch mit Plakatwerbung. Anliker sagt, sie habe keine Berührungsängste:

«Die Leute sollen wissen, dass sie mit Ideen auf mich zukommen können. Wir wollen keine elitäre Institution sein, sondern für alle etwas bieten.»

Auch die Ausstellungen sollen interaktiver werden. Ideen dafür holt sich die leidenschaftliche Museumsbesucherin in ihrer Freizeit bei anderen Institutionen.

Um alle Aufgaben unter einen Hut zu bringen, braucht es wohl ein Organisationstalent. «Das ist quasi meine Kernkompetenz», sagt Anliker und lacht. Die gebürtige Aargauerin ist übrigens für den neuen Job nach Eschenbach gezogen – nicht nach Emmen. Ein wenig Distanz sei nicht von Nachteil, meint sie. «Trotzdem werde ich für das Akku leben», denn Kultur sei ihre grosse Leidenschaft – «sie ist das, was den Menschen formt».