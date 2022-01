Emmen Mutmasslicher Einbrecher festgenommen Der Mann konnte kurz nach der Tat von einer Polizeipatrouille dingfest gemacht werden.

Am Mittwoch, 5. Januar, kurz nach 23.15 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in Emmen einen Einschleichdiebstahl begangen habe. Der gesuchte Mann konnte anlässlich der Fahndung kurz nach 23.30 Uhr in der Nähe des Tatortes durch eine Polizeipatrouille widerstandslos festgenommen werden, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Bei der Gegenstandsuche im Gelände mit einem Polizeihund wurde ein Schlüssel aufgefunden. Später konnte weiteres mutmassliches Diebesgut sichergestellt werden, welches von anderen Straftaten stammen dürfte. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen. Beim festgenommenen Mann handelt es sich um einen 24-jährigen Schweizer. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (sok)