Emmen Real will die Ara Buholz für 60 Millionen Franken ausbauen – und damit die Gewässer besser schützen Die Reinigungsleistung der Ara Buholz in Emmen soll bis Ende 2025 mit neuen Verfahren verbessert werden. Für den Bau der Anlagen braucht es Einzonungen und Waldrodungen.

Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real) will ihre Abwasserreinigungsanlage (Ara) im Emmer Gebiet Buholz für insgesamt 60 Millionen Franken ausbauen. Wie der Verband mitteilt, soll eine zusätzlich Reinigungsstufe eingebaut werden, mit der ab 2025 mittels Aktivkohle Rückstände von Pestiziden und Medikamenten aus dem Abwasser entfernt werden. Die Stoffe, welche die Gewässer belasten, werden bei der bisher angewendeten mechanischen, biologischen und chemischen Reinigung zu wenig eliminiert. Dafür seien Investitionen in der Höhe von rund 30 Millionen Franken nötig, heisst es in der Mitteilung.

Ein Klärbecken der Ara Buholz in Emmen. Bild: PD, Emanuel Ammon/Aura

Neue Überlaufbecken und Phosphorgewinnung

Zusätzlich sollen neu zwei Regenüberlaufbecken vor der Ara gebaut werden. Denn bei starken Niederschlägen überlaufen heute die sogenannten Entlastungsstollen, wodurch ungereinigtes Abwasser in die Gewässer gelangt. Ohne diese Notüberläufe käme es öfter zu Überschwemmungen im Siedlungsgebiet – doch die Umwelt wird dadurch belastet. Mit den neuen Überlaufbecken könne die Häufigkeit der Entlastungen reduziert werden. Der Bau der beiden Becken verursacht Kosten in der Höhe von rund 17 Millionen Franken, die Fertigstellung ist bis Ende 2024 geplant.

Ab 2026 soll desweiteren Phosphor aus dem verbrannten Klärschlamm zurückgewonnen werden. Real hat gemäss Mitteilung zu diesem Zweck ein eigenes Verfahren entwickelt und patentiert. Für den Bau dieser Anlagen beträgt das Investitionsvolumen rund 16 Millionen Franken.

Waldrodung und Umzonung

Mit den drei Projekten will Real gesetzliche Vorgaben erfüllen und einen Beitrag an den Gewässerschutz leisten. Da aber sämtliche Flächen der Ara Buholz bereits bebaut sind, müssen dafür angrenzende Areale in Anspruch genommen werden. Die dafür geeigneten Flächen befinden sich mehrheitlich im angrenzenden Waldareal. Für den Bau der Anlagen sind eine Einzonung in eine Zone für öffentliche Zwecke, eine Rodungsbewilligung sowie Ersatzaufforstungen nötig. Dazu will die Gemeinde Emmen ein Teilzonenplanverfahren durchführen. Derzeit wird das Gesuch von kommunalen und kantonalen Fachstellen geprüft. Ab dem 18. März wird zudem unter mitwirken.emmen.ch/ara-buholz ein öffentliches Mitwirkungsverfahren eröffnet. Die Umzonung muss schliesslich vom Einwohnerrat Emmen beschlossen und vom Luzerner Regierungsrat genehmigt werden. Zum Ausgleich der Rodung sind Ersatzmassnahmen auf dem Areal sowie Wiederaufforstungen geplant.

Die Ara Buholz gehört zu den grössten Kläranlagen der Schweiz und klärt das Abwasser von heute acht Gemeinden der Region Luzern. Zur Anlage gehört eine 35 Kilometer lange Hauptsammelleitung und eine Schlammverbrennungsanlage. In dieser wird der Klärschlamm der gesamten Zentralschweiz verbrannt.