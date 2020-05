Emmen: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto erheblich verletzt Auf der Rüeggisingerstrasse in Emmen ist ein Rollerfahrer mit einem Auto zusammengeprallt. Der 63-Jährige Töfffahrer geriet dabei unter das fahrende Auto und zog sich erhebliche Verletzungen zu.

(zim) In Emmen kam es am Montag, 4. Mai, bei der Einmündung von der Strasse Neuhüsern in die Rüeggisingerstrasse kurz vor 17 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Rollerfahrer. Wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Dienstag mitteilte, schleuderte es den Rollerfahrer durch den Aufprall auf die Motorhaube des Autos. Danach rutschte er unter das fahrende Auto.

Der 63-jährige Rollerfahrer wurde laut Mitteilung beim Unfall erheblich verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. Die Rüeggisingerstrasse musste vorübergehend gesperrt werden.