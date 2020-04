Emmen schreibt 2019 ein Defizit – mit 1,6 Millionen Franken fällt es aber nicht ganz so hoch aus, wie erwartet So nah am Budget war die Gemeinde Emmen mit dem Jahresergebnis schon lange nicht mehr. Die Abweichung kommt durch Sondereffekte zustande.

Die Gemeinde Emmen verzeichnet in ihrer Jahresrechnung 2019 ein Defizit von rund 1,6 Millionen Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von rund 200 Millionen Franken. Budgetiert war ein Plus von rund 36'000 Franken.

Wie die Gemeinde mitteilt, haben zu diesem Resultat die ausserordentliche Abschreibung von 2,4 Millionen Franken für das Provisorium der Schulanlage Erlen beigetragen sowie eine einmalige, buchhalterische Abgrenzung von 760'000 Franken für Beiträge an die Kantonsschulen. Diese Beiträge werden wegen des neuen Volksschulkostenteilers neu per Kalenderjahr und nicht mehr wie bisher per Schuljahr fällig. Entsprechend seien in der Rechnung 2019 insgesamt die Kosten von August 2018 bis Dezember 2019 enthalten. Ohne diese zwei Sondereffekte von rund 3,2 Millionen Franken würde ein positives Jahresergebnis von 1,6 Millionen resultieren.

Hohe Ausgabendisziplin der Verwaltung

Ohne die einmaligen Sondereffekte zeige sich also ein gutes Ergebnis, heisst es in der Mitteilung weiter. Dieses sei hauptsächlich auf die hohe Ausgabendisziplin der Verwaltung zurückzuführen, die ihre Aufgaben mehrheitlich innerhalb der Globalbudgets erfüllt habe.

Höhere Ausgaben gab es insbesondere im sozialen Bereich: Bei der Restfinanzierung Heime, der wirtschaftlichen Sozialhilfe, bei den Prämienverbilligungen sowie den Ergänzungsleistungen waren Mehrausgaben in der Höhe von rund 2,6 Millionen Franken zu verzeichnen. Gleichzeitig konnten höhere Rückerstattungen mit den Verwandten- und Rentenbeiträgen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe von rund 1,2 Millionen Franken vereinnahmt werden.

Höhere Einnahmen bei den Investitionen

Die Gemeinde Emmen hat 2019 überdies rund 7,8 Millionen Franken netto investiert. Budgetiert waren Nettoinvestitionen von 10,1 Millionen Franken. Die tieferen Nettoinvestitionen seien aber hauptsächlich auf deutlich höhere Investitionseinnahmen von rund 1,9 Millionen Franken zurückzuführen. Die Bruttoinvestitionen liegen mit 11,4 Millionen Franken nur marginal unter dem budgetieren Wert von 11,8 Millionen Franken. Der grösste Anteil wurde mit 4,3 Millionen Franken in die Schulinfrastruktur investiert.

Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiere des Weiteren ein positiver Geldfluss von 10,1 Millionen Franken, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dadurch konnten die 2019 getätigten Investitionen vollständig eigenfinanziert werden, was zu einer Reduktion der Verschuldung führte. Der Selbstfinanzierungsgrad und die Nettoschuld pro Einwohner überschreiten aber die kantonalen Vorgaben immer noch deutlich.

Noch höheres Defizit erwartet

Das Rechnungsergebnis ist zwar ein wenig schlechter als budgetiert, aber dennoch besser als erwartet: Noch im Herbst rechnete Finanzdirektor Patrick Schnellmann (CVP) gar mit einem Verlust von rund 4,5 Millionen Franken. Für 2020 ist wiederum ein Plus von 1,38 Millionen Franken budgetiert, unter anderem wegen höherer Beiträge aus dem kantonalen Finanzausgleichs und wegen des neuen Kostenteilers der Aufgaben- und Finanzreform AFR 18.

In den kommenden Jahren müssen die Kosten weiter optimiert werden, schreibt der Gemeinderat Emmen in der Mitteilung. Dies vor allem, weil hohe Investitionen in die Schulinfrastruktur sowie in die Verkehrsinfrastruktur anstehen. Noch nicht abzuschätzen seien ausserdem die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie.