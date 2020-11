Emmen soll dank Parkplatzgebühren zu Geld kommen Der Einwohnerrat Emmen ist einträchtig für eine flächendeckende Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze – auch weil dies Mehreinnahmen generiert.

Wer beim Schulhaus Erlen parkieren will, soll künftig zahlen.

Boris Bürgisser (Emmen, 17. November 2020)

Die Gemeinde Emmen will künftig die öffentlichen Parkplätze flächendeckend bewirtschaften - auch jene auf Schularealen. Das Anliegen kam im Einwohnerrat im Zuge des Neubaus beim Schulhaus Erlen auf. Dank der Bewirtschaftung wird die Gemeinde zusätzliche Einnahmen generieren - was angesichts der Finanzlage bitternötig ist. Insofern erstaunt es nicht, dass der Einwohnerrat in diesem Punkt äusserst einträchtig ist. Die Teilrevision des Parkplatzreglements, die am Dienstag in erster Lesung behandelt wurde, ist denn auch nicht umstritten.

Die zusätzliche Bewirtschaftung wird voraussichtlich Mehreinnahmen schätzungsweise rund 155'000 Franken pro Jahr generieren. Für das Aufstellen von acht neuen Parkuhren rechnet der Gemeinderat Kosten von rund 100'000 Franken.

Auswärtige sollen Emmen nicht als Parkplatz benutzen

«Emmen soll nicht zum Parkplatz für die Stadt Luzern werden», sagte Pascal Müri (SVP) im Hinblick auf Auswärtige, die in Emmen parkieren, um mit dem Zug in die Stadt zu fahren. «Langzeitparkieren soll für Auswärtige nicht attraktiv werden.» Auch Daniel Diltz (CVP) begrüsste die Überarbeitung des Reglements im Hinblick darauf, dass es Gleichberechtigung herstelle. «Vereine, die Schulhausparkplätze oft benutzten, könnten die Teilrevision als vereinsschadend wahrnehmen. Dem ist aber nicht so, denn das Reglement schafft Gleichbehandlung: Jeder Parkplatz soll etwas kosten.» Für Diltz stellte sich jedoch die Frage nach der temporären Belegung der Mooshüsli-Parkplätze, etwa durch Schausteller: «Werden diese zur Kasse gebeten?»

Die FDP begrüsste die Umsetzung des Antrags, der aus ihrer Fraktion stammte. Für die abwesende Judith Suppiger (SP), deren Votum von Lisa Müller vorgelesen wurde und die eine Parkplatzbewirtschaftung im Zuge der Erlen-Debatte ursprünglich zur Sprache gebracht hatte, ist es besonders schön, dass sich im Einwohnerrat Emmen für einmal alle einig sind. Und Andreas Kappeler (Grüne) ergänzte: «Wir begrüssen es, wenn Autofahren weniger attraktiv wird. Insofern danken wir für die Anträge von Mitte-rechts.»

Folgende Änderungen im Reglement wurden über Anträge vorgenommen:

Für die einzelnen Parkkarten muss definiert werden, wo sie genau zum Einsatz kommen.

Die Gebühren für Tagespauschalen werden angehoben: von 2.50 bis 10 Franken auf 5 bis 20 Franken.

Beim Frei- und Hallenbad Mooshüsli wird bereits in der ersten halben Stunde eine Gebühr erhoben, bei den übrigen öffentlichen Parkplätzen nicht.

Die Teilrevision des Parkplatzreglements muss noch in einer zweiten Lesung definitiv beschlossen werden. Dies dürfte jedoch nur noch eine Formsache sein.