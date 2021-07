Emmenbrücke Einschränkungen wegen Bauarbeiten am Bahnhof Die SBB baut den Bahnhof in Emmenbrücke um, damit Reisende ab Herbst 2021 hindernisfrei zu den Zügen gelangen können. Das führt in den Monaten Juli–Oktober zu grösseren Einschränkungen für Reisende.

Der Bahnhof Emmenbrücke. Dominik Wunderli (Luzern, 31. Mai 2021)

Am 9. Juli 2021 wird am Bahnhof Emmenbrücke das Perron Gleis 1, das seit Ende April 2021 umgebaut wurde, wieder in Betrieb genommen. Ab dann wird stufenfreies Ein- und Aussteigen auf diesem Perron möglich sein, wie die SBB in einer Mitteilung schreibt.

Ab Anfang Juli finden Arbeiten im Gleisbereich statt, was an den folgenden Wochenenden zu Fahrplaneinschränkungen führt: Freitag, 09. Juli 2021 ab 22.20 Uhr, bis Montag, 12. Juli 2021 um 5.30 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021 ab 17.10 Uhr, bis Montag, 19. Juli 2021 um 5.30 Uhr

Freitag, 30. Juli 2021 ab 22.20 Uhr, bis Sonntag, 01. August 2021 um 12.15 Uhr

Im August 2021 folgt der Umbau des Mittelperrons Gleis 2, als Ersatz wird ein provisorisches Perron errichtet, welches bis Mitte Oktober 2021 im Einsatz sein wird. Reisende sollten für das Ein- und Umsteigen im Bahnhof Emmenbrücke mehr Zeit einrechnen. Vereinzelt kann es zu einem Ausfall der letzten Verbindungen der S1 zwischen Sempach-Neuenkirch und Luzern kommen. (mha)