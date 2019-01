Emmenbrücke: Bruno Schaller wird neuer Leiter des Departements Soziales Am 1. Februar tritt der neue Leiter des Sozialdepartementes der Gemeinde Emmenbrücke seinen Dienst an. Der Gemeinderat hat Bruno Schaller gewählt. Der 55-Jährige ersetzt Christian Spieler.

Der Gemeinderat Emmenbrücke hat Bruno Schaller zum neuen Leiter Departement Soziales gewählt. Der 55-Jährige tritt seinen Dienst am 1. Februar an, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilt. Der ausgebildete Sozialarbeiter kann verschiedene Weiterbildungen wie den «MAS Management im Sozial- und Gesundheitsbereich» vorweisen.

Bruno Schaller wird neuer Leiter des Departements Soziales. (Bild: PD)

Der in Emmenbrücke wohnende Schaller hat jahrelange Führungs- und Managementerfahrung in der Sozialhilfe, Berufsbeistandschaft sowie Jugend-, Erwachsenen- und Familienberatung gesammelt. Er war unter anderem sieben Jahre Leiter Soziales in Sarnen. Von 2006 bis 2018 leitete er die Abteilung Soziales bei der Gemeinde Richterswil.

Bruno Schaller ersetzt Christian Spieler, der seit November 2015 das Amt bekleidete. Spieler verlasse die Gemeinde Emmen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen. (pd/rgr)