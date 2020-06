Emmenbrücke: Eine abgefackelte Briefkastenanlage und mehrere beschädigte Autos im Erlenquartier In Emmenbrücke brannte in der Nacht auf Sonntag eine Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses an der Erlenstrasse. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In der gleichen Nacht wurden in diesem Quartier noch weitere Sachbeschädigungen begangen.

Die komplett ausgebrannt Briefkastenanlage. Bild: Luzerner Polizei (Emmenbrücke, 21. Juni 2020)

(zim) Am Sonntag, 21. Juni, wurde der Luzerner Polizei um 4.09 Uhr der Brand einer Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses an der Erlenstrasse in Emmenbrücke gemeldet. Eine Patrouille der Luzerner Polizei löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. An der Briefkastenanlage und an der Hausfassade entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Aufgrund des Spurenbildes gehen die Brandermittler von Brandstiftung aus.

In der gleichen Nacht wurden laut Mitteilung auf dem Parkplatz der reformierten Kirche im Erlenquartier zudem weitere Sachbeschädigungen an Autos festgestellt.

Zeugenaufruf der Luzerner Polizei

In diesem Zusammenhang sucht die die Luzerner Polizei Zeugen, welche in der Nacht auf Sonntag im Erlenquartier in Emmenbrücke verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Luzerner Polizei unter 041 248 81 17 in Verbindung zu setzen.