Emmenbrücke Kind fährt mit Kickboard gegen einen Bus und erleidet erhebliche Verletzungen Am Montagabend fuhr in Emmenbrücke ein Mädchen mit dem Kickboard gegen einen Bus. Das Kind erlitt erhebliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich nach 20.30 Uhr am Montagabend auf der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr ein 7-jähriges Mädchen mit dem Kickboard mehrmals die Krauerstrasse abwärts. Jeweils kurz vor der Gerliswilerstrasse bremste das Mädchen und kehrte wieder zurück.

Bei der letzten Abfahrt konnte das Mädchen nicht mehr bremsen und fuhr in die hintere Seite von einem Linienbus. Dabei verletzte sich das Kind erheblich. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst 144 in das Kinderspital gebracht. (pw)