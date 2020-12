Emmenbrücke Kreativzentrum in der Viscosistadt erhält Unterstützung In Emmenbrücke sollen künftig regionale, kleine Firmen zusammenspannen. Nun geht es Schritt für Schritt vorwärts.

(std) In einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Viscosistadt in Emmenbrücke soll bis Herbst 2022 ein Zentrum für kleine regionale Firmen aus der Kreativwirtschaft entstehen. Hinter dem Projekt steht die neu gegründete Spinnerei AG. Dieses mache nun Fortschritte, teilt die AG mit. Die Stadt Luzern leiste einen Betrag von 20'000 Franken. Dies, um an Veranstaltungen das Projekt vorzustellen, die Bedürfnisse potenzieller Partner abzuholen und an der Vision weiterzuarbeiten.

Die Co-Initiatoren Sacha Willemsen und Albi Christen zusammen mit Kasper & Sohn, Peter und Urs Kasper auf dem Dach der künftigen Spinnerei in der Viscosistadt (von links). Bild: PD / Jessica Wirth

Zudem habe man das Megger Familienunternehmen Kasper & Sohn, das Immobilien- und Hotellerie-Konzepte entwickle, als Partnerin gewinnen können. Ausserdem habe man das Konzept erweitert: Nun soll man in den Räumlichkeiten auch wohnen können.

Im ersten Halbjahr 2021 soll das Wohnkonzept entwickelt werden. Weiter werde das Gesuch für den Umbau der Räumlichkeiten vorbereitet.