Emmenbrücke Polizei findet Leiche nach Tötungsdelikt – mutmasslicher Täter festgenommen In einer Wohnung in Emmenbrücke hat die Luzerner Polizei am Sonntag die Leiche einer Frau aufgefunden. Der mutmassliche Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Am Sonntag, 11. Juli, kontrollierte eine Patrouille der Luzerner Polizei nach einem Hinweis eine Wohnung in Emmenbrücke. Dabei stiess die Patrouille auf die Leiche einer Frau, wie es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei heisst. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Schweizer, in einem Nachbarkanton festgenommen werden.

Beim Opfer handelt es sich um eine 29-jährige, im Tessin wohnhafte Frau honduranischer Herkunft. Laut der Polizei wies das Opfer Verletzungen auf, die mutmasslich durch ein Messer entstanden sind.

Über das Motiv der Tat ist gemäss den Strafverfolgungsbehörden noch nichts bekannt. Entsprechende Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gange. Aufgrund der laufenden Untersuchung könnten derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang und dem möglichen Motiv gemacht werden. (dvm)