Emmenbrücke Zwischennutzung am Seetalplatz wird um ein Jahr verlängert Die Übergangslösung besteht seit 2018. Jetzt ist klar: Es wir noch bis Ende 2022 so weitergehen.

12 Bilder 12 Bilder Auf dem Areal NF49 – der Seetalplatz-Zwischennutzung – wird seit rund einem Jahr gearbeitet. (Bilder: Pius Amrein, Emmenbrücke, 23. Juli 2019)

(zgc) Die Zwischennutzung NF49 auf dem Areal des geplanten zentralen Verwaltungsgebäudes des Kantons Luzern am Seetalplatz in Emmen besteht seit 2018. Wie das Finanzdepartement Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, wird die Zusammenarbeit zwischen dem Grundstückeigentümer, der Kanton Luzern, und dem Verein Platzhalter, dem Betreiber der Zwischennutzung, fortgeführt und bis Ende 2022 verlängert.

Die Verlängerung der Zwischennutzung bietet dem Verein Platzhalter wie auch den Mietern und Projektpartnern ein weiteres Jahr Planungssicherheit.