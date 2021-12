Emmenbrücke/Schötz Betäubungsmittel und Tausende Franken Bargeld sichergestellt: Polizei nimmt Drogendealer fest Die Polizei hat am Dienstag in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung in Schötz konnte ein weiterer Mann festgenommen werden.

Am Dienstag kurz nach 17.45 Uhr nahm die Luzerner Polizei im Gebiet Bachtalen in Emmenbrücke einen mutmasslichen Drogendealer fest, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei einer Hausdurchsuchung am temporären Aufenthaltsort des Mannes in Schötz konnten die Einsatzkräfte eine weitere Person festnehmen.

Weiter wurden mehrere hundert Gramm mutmassliches Heroin, Kokain, Streckmittel und mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt. Die festgenommenen Männer sind 21 und 23 Jahre alt und stammen aus Albanien.