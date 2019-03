Emmer Einwohnerrat lehnt Tempo 30 auf der Gerliswilstrasse ab

Vergangene Woche machten die Grünen Emmen Furore mit ihrer Forderung, in der Feldbreite einen Baustopp einzulegen. An der Ratssitzung vom Dienstag blieben sie damit allerdings chancenlos. Einzig die SP unterstützte das dringliche Postulat, alle bürgerlichen Fraktionen – und damit die Mehrheit – lehnten es ab.

Hauptargument der Gegner war, dass es für Investoren eine grosse Verunsicherung bedeuten würde, wenn man jetzt noch die Notbremse ziehe. Notabene zu einem Zeitpunkt, an dem sich eines der fraglichen Bauprojekte im Bewilligungsverfahren befindet. «Mit Blick auf die Planungssicherheit kommt ein Baustopp nicht in Frage», sagte etwa Conny Frey (FDP). Da brachte auch die Argumentation von SP-Fraktionschefin Barbara Fas nichts, sie meinte: «Investoren hat es momentan mehr als genug und sie lassen sich auch nicht so schnell abschrecken.»

Ziel des Postulats war es, das rasante Tempo der Bautätigkeit und damit das von vielen Seiten kritisierte Bevölkerungswachstum in Emmen zu drosseln. Zudem sollte durch eine höhere Qualität der Bauprojekte eine gehobenere Bevölkerungsschicht angesprochen werden. (bev)