Emmer Gemeindepräsident tritt zurück und wird neuer IV-Stellen-Leiter des Kantons Luzern Rolf Born tritt Ende August von seinem Amt als Gemeindepräsident von Emmen zurück. Er wird neuer Leiter der IV-Stelle Luzern.

Rolf Born ist neuer Leiter von WAS IV Luzern. (Bild: PD)

(pd/spe) Der Emmer Gemeindepräsident Rolf Born tritt per 31. August 2019 zurück. Er übernimmt ab dem 1. September 2019 die Leitung der IV-Stelle Luzern. Der 57-jährige Born folgt auf Donald Locher, der nach rund zehn Jahren in dieser Funktion in Pension geht. In einem umfangreichen Auswahlverfahren habe der Verwaltungsrat des Sozialversicherungszentrums Luzern (WAS) Born zum neuen Leiter gewählt, teilt das WAS am Montag mit.

23 Jahre in der Gemeindepolitik

Born war vom 1. September 1996 bis 31. August 2004 als Vertreter der FDP Mitglied des Einwohnerrates Emmen und dort von 1999 bis zum Ende seiner Amtszeit Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission. Seit 2004 war Born im Gemeinderat Emmen tätig, zunächst als Sozialvorsteher. 2012 erfolgte dann die erstmalige Wahl zum Gemeindepräsidenten von Emmen. In dieser Funktion stand er seit 2012 auch der Direktion Sicherheit und Sport vor. Der Gemeinderat Emmen werde in der nächsten Sitzung über das Vorgehen für die Ersatzwahl befinden, heisst es in der Medienmitteilung der Gemeinde. Seit 2007 politisiert Born auch im Kantonsrat und seit Juni 2017 ist er als Präsident des Verbandes Luzerner Gemeinden tätig.